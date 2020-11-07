Станом на 7 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіють 2 134 особи. За останню добу, 6 листопада, підтвердили 216 нових випадків COVID-19.

Загалом за час епідемії одужали 4 568 осіб, Щоправда, є і погані новини – 19 військових і працівників ЗСУ померли. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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Тут додають, що на ізоляції (зокрема, самоізоляцію) зараз перебувають 398 осіб. А у 26 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Докладніше про місця лікування хворих на коронавірус

У закладах охорони здоров’я перебувають 46 осіб

Головний військово-клінічний госпіталь Міноборони, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Маріупольський військовий госпіталь, Черкаський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.

Чернігівський військовий госпіталь – 9 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.

Мукачівський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців.

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Чернівецький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗСУ.

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Запорізький, Полтавський, Рівненський і Хмельницький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Київська міська клінічна лікарня – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У медичному штабі запевняють, що вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 170 осіб

Київська область – 33 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ.

Львівська область - 20 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ.

Житомирська область – 16 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ.

Вінницька область – 8 військовослужбовців і1 працівник ЗСУ.

Рівненська область – 7 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.

Одеська область – 8 військовослужбовців.

Чернігівська область – 4 військовослужбовці.

Івано-Франківська та Харківська області – по 7 військовослужбовців.

Хмельницька область – 4 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ.

Донецька область – 6 військовослужбовців.

Дніпропетровська та Миколаївська області – по 5 військовослужбовців.

Запорізька область – 3 військовослужбовці.

Чернівецька область – 2 військовослужбовці.

Чернігівська та Волинська області – по 1 військовослужбовцю та по 3 працівники ЗСУ.

Черкаська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.

Полтавська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ.

Тернопільська область – 2 працівники ЗСУ.

Закарпатська область – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У всіх можна спостерігати легкий перебіг захворювання.

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Як найчастіше інфікуються коронавірусом

У ЗСУ наголосили, що найчастіше інфекція поширюється під час зустрічей з друзями та рідними, з якими ви не спілкуєтеся щодня та не мешкаєте разом. Такий результат показав аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення.