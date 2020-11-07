Ще понад 200 випадків COVID-19 серед військових: загальне число хворих перевалило за 2 тисячі
Станом на 7 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіють 2 134 особи. За останню добу, 6 листопада, підтвердили 216 нових випадків COVID-19.
Загалом за час епідемії одужали 4 568 осіб, Щоправда, є і погані новини – 19 військових і працівників ЗСУ померли. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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Тут додають, що на ізоляції (зокрема, самоізоляцію) зараз перебувають 398 осіб. А у 26 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі три доби.
Докладніше про місця лікування хворих на коронавірус
У закладах охорони здоров’я перебувають 46 осіб
- Головний військово-клінічний госпіталь Міноборони, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Маріупольський військовий госпіталь, Черкаський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці.
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.
- Чернігівський військовий госпіталь – 9 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.
- Мукачівський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців.
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Чернівецький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗСУ.
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Запорізький, Полтавський, Рівненський і Хмельницький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
- Київська міська клінічна лікарня – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У медичному штабі запевняють, що вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 170 осіб
- Київська область – 33 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ.
- Львівська область - 20 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ.
- Житомирська область – 16 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ.
- Вінницька область – 8 військовослужбовців і1 працівник ЗСУ.
- Рівненська область – 7 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ.
- Одеська область – 8 військовослужбовців.
- Чернігівська область – 4 військовослужбовці.
- Івано-Франківська та Харківська області – по 7 військовослужбовців.
- Хмельницька область – 4 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ.
- Донецька область – 6 військовослужбовців.
- Дніпропетровська та Миколаївська області – по 5 військовослужбовців.
- Запорізька область – 3 військовослужбовці.
- Чернівецька область – 2 військовослужбовці.
- Чернігівська та Волинська області – по 1 військовослужбовцю та по 3 працівники ЗСУ.
- Черкаська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ.
- Полтавська область – 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ.
- Тернопільська область – 2 працівники ЗСУ.
- Закарпатська область – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров’я пацієнтів – задовільний. У всіх можна спостерігати легкий перебіг захворювання.
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