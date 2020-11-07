По состоянию на 7 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 134 человека. За последние сутки, 6 ноября, подтвердили 216 новых случаев COVID-19.

Всего за время эпидемии выздоровели 4 568 человек, правда, есть и плохие новости – 19 военных и работников ВСУ умерли. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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Здесь добавляют, что на изоляции (в частности, самоизоляцию) сейчас находятся 398 человек. А у 26 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Подробнее о местах лечения больных коронавирусом

В учреждениях здравоохранения находятся 46 человек

Главный военно-клинический госпиталь Минобороны, Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Мариупольский военный госпиталь, Черкасский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Черниговский военный госпиталь – 9 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Мукачевский военный госпиталь – 6 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Черновицкий военный госпиталь – по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВСУ.

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Запорожский, Полтавский, Ровенский и Хмельницкий военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Киевская городская клиническая больница – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. В медицинском штабе уверяют, что они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 170 человек

Киевская область – 33 военнослужащих и 9 работников ВСУ.

Львовская область – 20 военнослужащих и 3 работника ВСУ.

Житомирская область – 16 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Винницкая область – 8 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Ровенская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Одесская область – 8 военнослужащих.

Черниговская область – 4 военнослужащих.

Ивано-Франковская и Харьковская области – по 7 военнослужащих.

Хмельницкая область – 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ.

Донецкая область – 6 военнослужащих.

Днепропетровская и Николаевская области – по 5 военнослужащих.

Запорожская область – 3 военнослужащих.

Черновицкая область – 2 военнослужащих.

Черниговская и Волынская области – по 1 военнослужащему и по 3 работника ВСУ.

Черкасская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ.

Полтавская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

Тернопольская область – 2 работника ВСУ.

Закарпатская область – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У всех можно наблюдать легкое течение заболевания.

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Как чаще всего инфицируются коронавирусом

В ВСУ отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время встреч с друзьями и родными, с которыми вы не общаетесь каждый день и не живете вместе. Такой результат показал анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения.