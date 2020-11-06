У Збройних Силах України станом на 6 листопада на коронавірусну інфекцію хворіє 2030 людей.

Командування Медичних сил у ЗСУ повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці, що всього за час пандемії одужало 4456 людей.

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На ізоляції і самоізоляції перебуває 406 осіб. 23 військових закінчують ізоляцію протягом трьох діб.

На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 19 людей у ЗСУ. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 23 особи:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Черкаський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та 65 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,

Мукачівський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю,

Одеська міська лікарня – 1 військовослужбовець.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 125 осіб: