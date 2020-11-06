За минулу добу на коронавірус захворіло 148 військових: статистика ЗСУ
У Збройних Силах України станом на 6 листопада на коронавірусну інфекцію хворіє 2030 людей.
Командування Медичних сил у ЗСУ повідомило на офіційній сторінці у фейсбуці, що всього за час пандемії одужало 4456 людей.
Читайте також В Україні за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19
На ізоляції і самоізоляції перебуває 406 осіб. 23 військових закінчують ізоляцію протягом трьох діб.
На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 19 людей у ЗСУ. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 23 особи:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці,
- Черкаський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та 65 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,
- Мукачівський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю,
- Одеська міська лікарня – 1 військовослужбовець.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Вдома під наглядом медичної служби перебуває 125 осіб:
- Київська область – 46 військовослужбовців та 9 працівників ЗС України,
- Одеська та Житомирська області – по 16 військовослужбовців,
- Вінницька область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,
- Львівська область – 5 військовослужбовців,
- Харківська та Закарпатська області – по 3 військовослужбовців,
- Донецька, Миколаївська та Хмельницька області – по 2 військовослужбовці,
- Чернігівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Дніпропетровська, Чернівецька та Полтавська області – по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України,
- Запорізька, Івано-Франківська, Херсонська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter