За минувшие сутки коронавирусом заболели 148 военных: статистика ВСУ
В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 6 ноября коронавирусной инфекцией болеют 2 030 человек.
Командование Медицинских сил в ВСУ сообщило на официальной странице в фейсбуке, что всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек.
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На изоляции и самоизоляции находится 406 человек. 23 военных заканчивают изоляцию в течение трех суток.
К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 19 человек в ВСУ. За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Запорожский военный госпиталь – по 2 военнослужащих,
- Черкасский военный госпиталь – 8 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона и 65 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих,
- Мукачевский военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему,
- Одесская городская больница – 1 военнослужащий.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находится 125 человек:
- Киевская область – 46 военнослужащих и 9 работников ВС Украины,
- Одесская и Житомирская области – по 16 военнослужащих,
- Винницкая область – 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Львовская область – 5 военнослужащих,
- Харьковская и Закарпатская области – по 3 военнослужащих,
- Донецкая, Николаевская и Хмельницкая области – по 2 военнослужащих,
- Черниговская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Днепропетровская, Черновицкая и Полтавская области – по 1 военнослужащему и по 1 работнику ВС Украины,
- Запорожская, Ивано-Франковская, Херсонская и Ровненская области – по 1 военнослужащему.
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