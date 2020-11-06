В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 6 ноября коронавирусной инфекцией болеют 2 030 человек.

Командование Медицинских сил в ВСУ сообщило на официальной странице в фейсбуке, что всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек.

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На изоляции и самоизоляции находится 406 человек. 23 военных заканчивают изоляцию в течение трех суток.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 19 человек в ВСУ. За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Запорожский военный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Черкасский военный госпиталь – 8 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Северного региона и 65 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих,

Мукачевский военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему,

Одесская городская больница – 1 военнослужащий.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 125 человек: