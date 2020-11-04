За минулу добу у лавах Збройних сил України зареєстрували ще 167 нових хворих на COVID-19. Станом на 4 листопада на коронавірус хворіє 1 851 військовий та працівник ЗСУ.

На ізоляції, зокрема і самоізоляції, перебувають 354 людини. У 29 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Від початку пандемії одужали 4 342 військових та працівників ЗС України. На жаль, 17 інфікованих військовослужбовців померли від ускладненого перебігу COVID-19.

Найбільше нових випадків інфікування виявили у Київській, Львівській та Одеській областях.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 22 військовослужбовців:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці,

Деснянський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Маріупольський військовий госпіталь, 66 та 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Хмельницький та Білоцерківський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю, Чугуївська, Заболотівська ЦРЛ та Київська МКЛ – по 1 працівнику ЗС України.

Ще 145 хворих лікуються вдома під наглядом медичної служби. У пресслужбі повідомили, що стан здоров'я цих пацієнтів задовільний – у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

У командуванні Медичних сил ЗСУ наголосили, що найчастіше військові підхоплюють коронавірус під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.