За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали еще 167 новых больных COVID-19. По состоянию на 4 ноября коронавирусом болеет 1 851 военный и работник ВСУ.

На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 354 человека. У 29 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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С начала пандемии выздоровели 4 342 военных и работника ВС Украины. К сожалению, 17 инфицированных военнослужащих умерли от осложненного течения COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Киевской, Львовской и Одесской областях.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 22 военнослужащих:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 4 военнослужащих,

Деснянский военный госпиталь – 3 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Мариупольский военный госпиталь, 66 и 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Хмельницкий и Белоцерковский военные госпитали – по 1 военнослужащему, Чугуевская, Заболотивская ЦРБ и Киевская МКЛ – по 1 работнику ВС Украины.

Еще 145 больных лечатся дома под наблюдением медицинской службы. В пресс-службе сообщили, что состояние здоровья этих пациентов удовлетворительное – у них наблюдается легкое течение заболевания.

В командовании медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего военные подхватывают коронавирус во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайшее окружение.