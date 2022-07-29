У дослідженні "Характеристики когорти COVID-19 із закупоркою великих судин: багатоцентрове міжнародне дослідження" було розглянуто дані 575 пацієнтів із гострою закупоркою великих судин (ЗВС) – 194 хворіли на COVID-19 і 381 – ні.

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Нове дослідження впливу коронавірусу

Ці пацієнти лікувались у майже 50 комплексних інсультних центрів в Європі та Північній Америці. Контрольна група складалася з пацієнтів, які звернулися з ЗВС та отримали механічну тромбектомію в період з січня 2018 року по грудень 2020 року. Тромбектомія – це мінімально інвазивна процедура, яка використовує катетер для повторного відкриття заблокованих артерій головного мозку.

Нам ще дуже багато потрібно дізнатися про COVID-19, особливо про його вплив на пацієнтів молодшого віку. Вплив інсульту на людей із COVID-19 викликає занепокоєння, і ми повинні продовжувати дослідження, щоб виправити ситуацію,

– розповів автор дослідження Паскаль Джаббур.

У дослідженні автори порівнювали, які пацієнти мали успішну реваскуляризацію — процедуру, спрямовану на відновлення кровотоку в заблокованих артеріях або венах – і які залишили лікарню практично без інвалідності. Серед осіб із COVID-19 тяжкість перебігу захворювання на початку інсульту була середньою у 75,5% випадків, важкою у 15,8% та критичною у 8,7%. Середня тривалість між симптомами та початком інсульту становила близько 9 днів, і у 34% групи COVID-19 інсульт став першим симптомом захворювання.

Негативний вплив коронавірусу на перебіг інсульту

Дослідники виявили, що пацієнти з COVID-19 (які були молодшими) мали менше шансів досягти успішної реваскуляризації. Крім того, у групі COVID-19 подовжили тромбектомію, а також тривалість перебування в лікарні. Найтривожніше те, що показники смертності були більш ніж удвічі вищими в групі COVID-19 у порівнянні з контрольною групою.

Загалом COVID-19 був провісником гірших результатів, хоча багато пацієнтів були молодшими, здоровішими і навіть мали легкі симптоми вірусу до початку інсульту.