У третини хворих на коронавірус спостерігають аномальну активність в лобовій долі мозку. Найчастіше це явище виникає у чоловіків.

Дослідники проаналізували 84 дослідження за участю 617 людей, яким виконували електроенцефалограму мозку (ЕЕГ) для оцінки електричної активності мозку. Результати роботи опубліковані на сайті медичного коледжу Бейлора.

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Відомо, що у деяких пацієнтів коронавірус викликає різноманітні неврологічні ускладнення, враховуючи інсульт, судоми, зміну свідомості та галюцинації.

Метааналіз демонструє, що приблизно у третини людей в лобовій долі мозку лікаря виявляли аномальну активність. Згідно з висновками лікарів, це може бути ознакою енцефалопатії.

Важливо, що дві третини пацієнтів з цієї групи були чоловіками. Їхній середній вік становив 61 рік.

Раніше ми бачили це тільки серед невеликих груп пацієнтів, але тепер можемо з упевненістю сказати, що це взаємозв'язок, а не збіг,

– заявила співавторка дослідження Зульфія Ханіф.

Натомість вчені так і не зійшлися на думці, що може бути причиною такого взаємозв'язку. Виною може бути як і основна точка входу вірусу (порожнина носа), так і непрямі ознаки, які ускладнюють перебіг хвороби: рівень кисню, супутні проблеми з серцем тощо.

Необхідно проводити більше ЕЕГ та інших обстежень по візуалізації мозку, які дозволяти охопити більшу кількість пацієнтів з такими проблемами. Ми бачимо, що вони можуть бути довгостроковими, а значить необхідно дуже уважно спостерігати за такими пацієнтами для запобігання важким ускладненням,

– додала науковиця.

Пригадаємо, вчені з Гетеборзького університету вважають, що такі ускладнення можуть бути викликані реакцією імунної системи на SARS-CoV-2 і не є прямим впливом вірусу на нервову систему.

Натомість під час розтину померлих пацієнтів медики виявили, що у половини інфікованих SARS-COV-2 був присутній в центральній нервовій системі.