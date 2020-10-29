У трети больных коронавирусом наблюдают аномальную активность в лобной доле мозга. Чаще всего это явление возникает у мужчин.

Исследователи проанализировали 84 исследования с участием 617 человек, которые выполняли электроэнцефалограмму мозга (ЭЭГ) для оценки электрической активности мозга. Результаты работы опубликованы на сайте Медицинского колледжа Бейлора.

К теме Необычные симптомы коронавируса, на которые вы могли не обратить внимание

Известно, что у некоторых пациентов коронавирус вызывает различные неврологические осложнения, учитывая инсульт, судороги, изменение сознания и галлюцинации.

Метаанализ демонстрирует, что примерно у трети людей в лобной доле мозга врача проявляли аномальную активность. Согласно выводам врачей, это может быть признаком энцефалопатии.

Важно, что две трети пациентов из этой группы были мужчинами. Их средний возраст составлял 61 год.

Раньше мы видели это только среди небольших групп пациентов, но теперь можем с уверенностью сказать, что это взаимосвязь, а не совпадение,

– заявила соавтор исследования Зульфия Ханиф.

При этом ученые так и не сошлись во мнении, что может быть причиной такой взаимосвязи. Виной может быть как и основная точка входа вируса (полость носа), так и косвенные признаки, осложняющие течение болезни: уровень кислорода, сопутствующие проблемы с сердцем и тому подобное.

Необходимо проводить больше ЭЭГ и других обследований по визуализации мозга, которые позволять охватить большее количество пациентов с такими проблемами. Мы видим, что они могут быть долгосрочными, а значит необходимо очень внимательно наблюдать за такими пациентами для предотвращения тяжелых осложнений,

- добавила ученый.

Вспомним, ученые из Гетеборгского университета считают, что такие осложнения могут быть вызваны реакцией иммунной системы на SARS-CoV-2 и не является прямым воздействием вируса на нервную систему.

При этом во время вскрытия умерших пациентов медики обнаружили, что у половины инфицированных SARS-COV-2 присутствовал в центральной нервной системе.