За минулу добу в Україні підтвердили 2 675 випадків зараження коронавірусом, загалом кількість хворих (активних випадків) зросла до 96 586. У ВООЗ схвалили протокол для тестування африканських лікарських засобів рослинного походження. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу 2 675 людей захворіли на коронавірус. Всього з початку пандемії заразилося 178 253 людини, померли 3 583 українців, одужали – 78 184 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 96 585 людей.

Коронавірус в областях України 21 вересня

Київ – 19 758 (+275);

Львівська область – 18 518 (+201) ;

Харківська область – 15 133 (+245);

Чернівецька область – 13 165 (+123);

Івано-Франківська область – 12 538 (+156);

Одеська область – 11 610 (+188);

Тернопільська область – 11 439 (+192);

Рівненська область – 11 242 (+118);

Закарпатська область – 9 189 (+35);

Київська область – 7 880 (+136);

Волинська область – 6 936 (+80);

Вінницька область – 5 322 (+54);

Житомирська область – 5 059 (+71);

Хмельницька область – 4 823 (+192);

Дніпропетровська область – 4 118 (+136);

Чернігівська область – 3 341 (+78);

Черкаська область – 3 096 (+61);

Сумська область – 3 117 (+94);

Запорізька область – 2 394 (+55);

Донецька область – 2 480 (+50);

Миколаївська область – 2 551 (+82);

Полтавська область – 1 534 (+35);

Кіровоградська область – 993 (+8);

Херсонська область – 818 (+5);

Луганська область – 759 (+5).

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 526 (+5)

Чернівецька область – 332 (+1)

Київ – 318 (+2)

Харківська область – 301 (+1)

Закарпатська область – 291 (+1)

Івано-Франківська область – 280 (+3)

Одеська область – 160

Київська область – 159

Рівненська область – 151

Волинська область – 146 (+3)

Тернопільська область – 139 (+2)

Вінницька область – 101 (+2)

Хмельницька область – 93 (+1)

Житомирська область – 91 (+1)

Дніпропетровська область – 89

Миколаївська область – 63 (+2)

Кіровоградська область – 54

Сумська область – 51 (+1)

Черкаська область – 48

Чернігівська область – 46

Донецька область – 43

Запорізька область – 42

Полтавська область – 33

Херсонська область – 20

Луганська область – 5

Коронавірус у медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 75 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 905 медичних працівників. Точна кількість одужалих та померлих медиків невідома, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники.

Летальність серед медиків склала 0,8%. Найвища смертність серед працівників медичної сфери була в Кіровоградській (3,4%) та Миколаївській (2,0%) областях.

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 18 військових. Це на 19 нових випадків менше, ніж за попередню добу. Загалом на коронавірус хворіють 720 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1 769 військовим. Померли 10 осіб.



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Які області не готові до послаблення карантину

Перелік областей, що не можуть послабити карантин за добу не змінили. Пом'якшити обмеження, за даними МОЗ, можна лише у двох областях України: Херсонській та Кіровоградській. У цих регіонах найменший показник захворюваності. Водночас на більшості території України послаблювати карантин наразі не можна.

До ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Новини про коронавірус у світі 21 вересня

Від початку пандемії у світі виявили 31 263 651 інфікований коронавірусом. 22 848 030 людей вже одужали, але 965 398 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 004 990 Індія – 5 487 580 Бразилія – 4 544 629 Росія – 1 109 595 Перу – 768 895.

У Китаї виявили коровірус на упаковці морепродуктів з Росії

У Китаї виявили коронавірус на упакуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії. COVID-19 зафіксували під час традиційної перевірки товарів в місті Чанчунь. 18 вересня міський офіс провідної групи з профілактики та контролю епідемії повідомив про підтвердження позитивного результату на COVID-19.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Центрі з контролю та профілактики захворювань Чанчуня.

Загалом 10 кілограмів морепродуктів з тієї ж поставки прибули також до міста Фуюй. Влада закликала всіх мешканців, які могли придбати заражену продукцію, пройти тестування на коронавірус.

ВООЗ дозволила тестувати лікарські трави проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила протокол для тестування африканських лікарських засобів, які мають рослинне походження. Jlyfr e ВООЗ не назвали конкретні медичні продукти, але попередньо в Африці повідомляли про ефективність напою з полину.

Науковці припустили, що ці трави можуть бути потенційним методом лікування коронавірусної хвороби та інших вірусних захворювань.

Водночас вчені з Алжиру ще у квітні протестували й сумнівались в тому, що препарати проти малярії можуть бути ефективними і проти коронавірусу.

Досліджують в лабораторних умовах полин також і науковці з Данії та Німеччини, зокрема розроблений на його основі "Артемізинін". І поки не зовсім зрозуміло, чи можна буде використовувати препарати на основі полину в профілактичних цілях або ж для лікування.



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