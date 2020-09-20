Новини про коронавірус 20 вересня: 2966 нових випадків в Україні, куди йдуть гроші з COVID-фонду
За минулу добу коронавірус виявили ще у 2966 українців, загалом з початку пандемії в Україні заразилися більше 175 тисяч людей. З коштів, які виділили на боротьбу з COVID-19 в Україні, витрачено менше половини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 20 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу 2 966 людей захворіли на коронавірус. Всього з початку пандемії заразилося 175 678 осіб, померли 3 557 українців, одужали – 77 512 людей. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 94 609 людей.
Коронавірус в областях України 20 вересня
- Київ – 19 483 (+343)
- Львівська область – 18 317 (+188)
- Харківська область – 14 888 (+424)
- Чернівецька область – 13 042 (+125)
- Івано-Франківська область – 12 382 (+170)
- Одеська область – 11 422 (+217)
- Тернопільська область – 11 247 (+231)
- Рівненська область – 11 124 (+109)
- Закарпатська область – 9154 (+44)
- Київська область – 7744 (+133)
- Волинська область – 6856 (+73)
- Вінницька область – 5268 (+68)
- Житомирська область – 4988 (+57)
- Хмельницька область – 4631 (+150)
- Дніпропетровська область – 3982 (+104)
- Чернігівська область – 3263 (+75)
- Черкаська область – 3035 (+52)
- Сумська область – 3023 (+107)
- Запорізька область – 2879 (+50)
- Миколаївська область – 2469 (+95)
- Донецька область – 2430 (+59)
- Полтавська область – 1499 (+38)
- Кіровоградська область – 985 (+12)
- Херсонська область – 813 (+23)
- Луганська область – 754 (+19)
Україна зайняла друге місце в Європі за смертністю від COVID-19 за добу
Україна займає друге місце за смертністю від коронавірусної інфекції за добу у Європі і шосте у світі.
За минулу добу в Україні виявили 2 966 нових випадків інфікування коронавірусом. На жаль, підтвердили 41 смерть за минулу добу. З такими показниками Україна займає 6 місце у світі за кількістю померлих пацієнтів за добу.
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 521 (+6)
- Чернівецька область – 331 (+2)
- Київ – 316 (+4)
- Харківська область – 300 (+5)
- Закарпатська область – 291 (+1)
- Івано-Франківська область – 277
- Одеська область – 160
- Київська область – 159 (+3)
- Рівненська область – 151
- Волинська область – 143
- Тернопільська область – 137 (+4)
- Вінницька область – 98
- Хмельницька область – 92 (+2)
- Житомирська область – 90
- Дніпропетровська область – 89
- Миколаївська область – 61 (+4)
- Кіровоградська область – 54 (+2)
- Сумська область – 50
- Черкаська область – 48
- Чернігівська область – 46
- Донецька область – 43 (+8)
- Запорізька область – 42
- Полтавська область – 33
- Херсонська область – 20
- Луганська область – 5
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Які області не готові до послаблення карантину
За даними МОЗ до ослаблення карантину не готові:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Коронавірус у ЗСУ
За минулу добу, 19 вересня, у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 37 військових. На жаль, від COVID-19 помер працівник ЗСУ. Це вже десятий летальний випадок.
Загалом на коронавірус хворіє 709 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1 762 військовим. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 797 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 46 осіб.
Скільки заразилося медиків
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 110 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 830 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.
Скільки витрачено коштів із "коронавірусного" фонду
Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками, який складає 66 мільярдів гривень, наразі включно із будівництвом доріг витрачено лише 23 мільярди гривень.
"Було б гірше, я вам поясню, якби у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати", – сказав Марченко.
Додамо, що 1 червня Марченко заявив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", що на той час із майже 65 мільярдів гривень Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено майже половину.
"27 мільярдів на безповоротній підставі; на поворотній – приблизно 1,3 мільярда гривень", – сказав він раніше.
Новини про коронавірус у світі 19 вересня
Всього у світі на коронавірус захворіли 31 024 429 осіб, 962 073 померли від ускладнень, 22 622 615 пацієнтів одужали.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 968 918
- Індія – 5 405 252
- Бразилія – 4 528 347
- Росія – 1 103 399
- Перу – 762 865.
У Франції підтвердили рекорд заражень на COVID-19 за добу
У Франції за минулу добу виявили 13 498 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією – новий рекорд кількості інфікувань COVID-19. Загалом в країні зафіксували понад 442 тисячі підтверджених випадків.
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Попередній рекорд підтвердили 11 вересня, коли у Франції зафіксували 9 834 випадки зараження. Франція є однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи та займає 12 місце у світовому рейтингу країн з найгіршими показниками інфікування COVID-19.
Віце-прем'єр Узбекистану Уктам Барноєв помер від коронавірусу
Віце-прем'єр-міністр Узбекистану з питань аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв 20 вересня помер від коронавірусної інфекції. Йому було 56 років.
Чоловік помер під час лікування в Німеччині. Політик проходив лікування в приватній клініці Akfa Medline.