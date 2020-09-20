За минулу добу коронавірус виявили ще у 2966 українців, загалом з початку пандемії в Україні заразилися більше 175 тисяч людей. З коштів, які виділили на боротьбу з COVID-19 в Україні, витрачено менше половини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 20 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу 2 966 людей захворіли на коронавірус. Всього з початку пандемії заразилося 175 678 осіб, померли 3 557 українців, одужали – 77 512 людей. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 94 609 людей.

Коронавірус в областях України 20 вересня

Київ – 19 483 (+343)

Львівська область – 18 317 (+188)

Харківська область – 14 888 (+424)

Чернівецька область – 13 042 (+125)

Івано-Франківська область – 12 382 (+170)

Одеська область – 11 422 (+217)

Тернопільська область – 11 247 (+231)

Рівненська область – 11 124 (+109)

Закарпатська область – 9154 (+44)

Київська область – 7744 (+133)

Волинська область – 6856 (+73)

Вінницька область – 5268 (+68)

Житомирська область – 4988 (+57)

Хмельницька область – 4631 (+150)

Дніпропетровська область – 3982 (+104)

Чернігівська область – 3263 (+75)

Черкаська область – 3035 (+52)

Сумська область – 3023 (+107)

Запорізька область – 2879 (+50)

Миколаївська область – 2469 (+95)

Донецька область – 2430 (+59)

Полтавська область – 1499 (+38)

Кіровоградська область – 985 (+12)

Херсонська область – 813 (+23)

Луганська область – 754 (+19)

Україна зайняла друге місце в Європі за смертністю від COVID-19 за добу

Україна займає друге місце за смертністю від коронавірусної інфекції за добу у Європі і шосте у світі.

За минулу добу в Україні виявили 2 966 нових випадків інфікування коронавірусом. На жаль, підтвердили 41 смерть за минулу добу. З такими показниками Україна займає 6 місце у світі за кількістю померлих пацієнтів за добу.

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 521 (+6)

Чернівецька область – 331 (+2)

Київ – 316 (+4)

Харківська область – 300 (+5)

Закарпатська область – 291 (+1)

Івано-Франківська область – 277

Одеська область – 160

Київська область – 159 (+3)

Рівненська область – 151

Волинська область – 143

Тернопільська область – 137 (+4)

Вінницька область – 98

Хмельницька область – 92 (+2)

Житомирська область – 90

Дніпропетровська область – 89

Миколаївська область – 61 (+4)

Кіровоградська область – 54 (+2)

Сумська область – 50

Черкаська область – 48

Чернігівська область – 46

Донецька область – 43 (+8)

Запорізька область – 42

Полтавська область – 33

Херсонська область – 20

Луганська область – 5



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Які області не готові до послаблення карантину

За даними МОЗ до ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Коронавірус у ЗСУ

За минулу добу, 19 вересня, у лавах Збройних сил України COVID-19 інфікувалися 37 військових. На жаль, від COVID-19 помер працівник ЗСУ. Це вже десятий летальний випадок.

Загалом на коронавірус хворіє 709 військовослужбовців. Від коронавірусу вдалось одужати 1 762 військовим. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебувають 797 військових. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 46 осіб.

Скільки заразилося медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 110 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 13 830 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 10,3%.

Скільки витрачено коштів із "коронавірусного" фонду

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками, який складає 66 мільярдів гривень, наразі включно із будівництвом доріг витрачено лише 23 мільярди гривень.

"Було б гірше, я вам поясню, якби у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати", – сказав Марченко.

Додамо, що 1 червня Марченко заявив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", що на той час із майже 65 мільярдів гривень Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено майже половину.

"27 мільярдів на безповоротній підставі; на поворотній – приблизно 1,3 мільярда гривень", – сказав він раніше.

Новини про коронавірус у світі 19 вересня

Всього у світі на коронавірус захворіли 31 024 429 осіб, 962 073 померли від ускладнень, 22 622 615 пацієнтів одужали.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 968 918 Індія – 5 405 252 Бразилія – 4 528 347 Росія – 1 103 399 Перу – 762 865.

У Франції підтвердили рекорд заражень на COVID-19 за добу

У Франції за минулу добу виявили 13 498 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією – новий рекорд кількості інфікувань COVID-19. Загалом в країні зафіксували понад 442 тисячі підтверджених випадків.

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Попередній рекорд підтвердили 11 вересня, коли у Франції зафіксували 9 834 випадки зараження. Франція є однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи та займає 12 місце у світовому рейтингу країн з найгіршими показниками інфікування COVID-19.

Віце-прем'єр Узбекистану Уктам Барноєв помер від коронавірусу

Віце-прем'єр-міністр Узбекистану з питань аграрної та продовольчої сфер Уктам Барноєв 20 вересня помер від коронавірусної інфекції. Йому було 56 років.

Чоловік помер під час лікування в Німеччині. Політик проходив лікування в приватній клініці Akfa Medline.