Новости о коронавирусе 20 сентября: 2966 новых случаев в Украине, куда идут деньги COVID-фонда
За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 2966 украинцев, всего с начала пандемии в Украине заразились более 175 тысяч человек. Из средств, которые выделили на борьбу с COVID-19 в Украине, потрачено меньше половины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 сентября.
Новости о коронавирусе в Украины 20 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки 2966 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 175 678 человек, умерли 3557 украинцев, выздоровели – 77 512 человек. Сейчас в Украине на COVID-19 болеет 94 609 человек.
Коронавирус в областях Украины 20 сентября
- Киев – 19 483 (+343)
- Львовская область – 18 317 (+188)
- Харьковская область – 14 888 (+424)
- Черновицкая область – 13 042 (+125)
- Ивано-Франковская область – 12 382 (+170)
- Одесская область – 11 422 (+217)
- Тернопольская область – 11 247 (+231)
- Ровненская область – 11 124 (+109)
- Закарпатская область – 9154 (+44)
- Киевская область – 7744 (+133)
- Волынская область – 6856 (+73)
- Винницкая область – 5268 (+68)
- Житомирская область – 4988 (+57)
- Хмельницкая область – 4631 (+150)
- Днепропетровская область – 3982 (+104)
- Черниговская область – 3263 (+75)
- Черкасская область – 3035 (+52)
- Сумская область – 3023 (+107)
- Запорожская область – 2879 (+50)
- Николаевская область – 2469 (+95)
- Донецкая область – 2430 (+59)
- Полтавская область – 1499 (+38)
- Кировоградская область – 985 (+12)
- Херсонская область – 813 (+23)
- Луганская область – 754 (+19)
Украина заняла второе место в Европе по смертности от COVID-19 за сутки
Украина занимает второе место по смертности от коронавирусной инфекции в сутки в Европе и шестое в мире.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2966 новых случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, подтвердили 41 смерть за прошедшие сутки. С такими показателями Украина занимает 6 место в мире по количеству умерших пациентов в сутки.
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 521 (+6)
- Черновицкая область – 331 (+2)
- Киев – 316 (+4)
- Харьковская область – 300 (+5)
- Закарпатская область – 291 (+1)
- Ивано-Франковская область – 277
- Одесская область – 160
- Киевская область – 159 (+3)
- Ровненская область – 151
- Волынская область – 143
- Тернопольская область – 137 (+4)
- Винницкая область – 98
- Хмельницкая область – 92 (+2)
- Житомирская область – 90
- Днепропетровская область – 89
- Николаевская область – 61 (+4)
- Кировоградская область – 54 (+2)
- Сумская область – 50
- Черкасская область – 48
- Черниговская область – 46
- Донецкая область – 43 (+8)
- Запорожская область – 42
- Полтавская область – 33
- Херсонская область – 20
- Луганская область – 5
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Какие области не готовы к ослаблению карантина
По данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Коронавирус в ВСУ
За прошедшие сутки, 19 сентября, в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 заразились 37 военных. К сожалению, от COVID-19 умер работник ВСУ. Это уже десятый летальный случай.
Всего на коронавирус болеет 709 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1762 военным. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 797 военных. В ближайшие трое суток срок изоляция заканчивается у 46 человек.
Сколько заразилось медиков
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 110 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 830 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.
Сколько потрачено средств из "коронавирусного" фонда
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, который составляет 66 миллиардов гривен, теперь включая строительство дорог потрачено только 23 миллиарда гривен.
"Было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что имели возможность фонд более эффективно использовать", – сказал Марченко.
Добавим, что 1 июня Марченко заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что в то время из почти 65 миллиардов гривен Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено почти половину.
"27 миллиардов на безвозвратной основе, на возвратной – примерно 1,3 миллиарда гривен", – сказал он ранее.
Новости о коронавирусе в мире 20 сентября
Всего в мире на коронавирус заболели 31 024 429 человек, 962 073 умерли от осложнений, 22 622 615 пациентов выздоровели.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 968 918
- Индия – 5 405 252
- Бразилия – 4 528 347
- Россия – 1 103 399
- Перу – 762 865.
Во Франции подтвердили рекорд заражений на COVID-19 за сутки
Во Франции за минувшие сутки обнаружили 13 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – новый рекорд количества заражений COVID-19. В целом по стране зафиксировали более 442 тысячи подтвержденных случаев.
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Предыдущий рекорд подтвердили 11 сентября, когда во Франции зафиксировали 9834 случая заражения. Франция является одной из наиболее пораженных коронавирусом стран Европы и занимает 12 место в мировом рейтинге стран с наихудшими показателями инфицирования COVID-19.
Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса
Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев 20 сентября умер от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет.
Мужчина умер во время лечения в Германии. Политик проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.