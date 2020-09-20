За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 2966 украинцев, всего с начала пандемии в Украине заразились более 175 тысяч человек. Из средств, которые выделили на борьбу с COVID-19 в Украине, потрачено меньше половины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 сентября.

Новости о коронавирусе в Украины 20 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки 2966 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 175 678 человек, умерли 3557 украинцев, выздоровели – 77 512 человек. Сейчас в Украине на COVID-19 болеет 94 609 человек.

Коронавирус в областях Украины 20 сентября

Киев – 19 483 (+343)

Львовская область – 18 317 (+188)

Харьковская область – 14 888 (+424)

Черновицкая область – 13 042 (+125)

Ивано-Франковская область – 12 382 (+170)

Одесская область – 11 422 (+217)

Тернопольская область – 11 247 (+231)

Ровненская область – 11 124 (+109)

Закарпатская область – 9154 (+44)

Киевская область – 7744 (+133)

Волынская область – 6856 (+73)

Винницкая область – 5268 (+68)

Житомирская область – 4988 (+57)

Хмельницкая область – 4631 (+150)

Днепропетровская область – 3982 (+104)

Черниговская область – 3263 (+75)

Черкасская область – 3035 (+52)

Сумская область – 3023 (+107)

Запорожская область – 2879 (+50)

Николаевская область – 2469 (+95)

Донецкая область – 2430 (+59)

Полтавская область – 1499 (+38)

Кировоградская область – 985 (+12)

Херсонская область – 813 (+23)

Луганская область – 754 (+19)

Украина заняла второе место в Европе по смертности от COVID-19 за сутки

Украина занимает второе место по смертности от коронавирусной инфекции в сутки в Европе и шестое в мире.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2966 новых случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, подтвердили 41 смерть за прошедшие сутки. С такими показателями Украина занимает 6 место в мире по количеству умерших пациентов в сутки.

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 521 (+6)

Черновицкая область – 331 (+2)

Киев – 316 (+4)

Харьковская область – 300 (+5)

Закарпатская область – 291 (+1)

Ивано-Франковская область – 277

Одесская область – 160

Киевская область – 159 (+3)

Ровненская область – 151

Волынская область – 143

Тернопольская область – 137 (+4)

Винницкая область – 98

Хмельницкая область – 92 (+2)

Житомирская область – 90

Днепропетровская область – 89

Николаевская область – 61 (+4)

Кировоградская область – 54 (+2)

Сумская область – 50

Черкасская область – 48

Черниговская область – 46

Донецкая область – 43 (+8)

Запорожская область – 42

Полтавская область – 33

Херсонская область – 20

Луганская область – 5



Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Коронавирус в ВСУ

За прошедшие сутки, 19 сентября, в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 заразились 37 военных. К сожалению, от COVID-19 умер работник ВСУ. Это уже десятый летальный случай.

Всего на коронавирус болеет 709 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1762 военным. На изоляции и на самоизоляции сейчас находятся 797 военных. В ближайшие трое суток срок изоляция заканчивается у 46 человек.

Сколько заразилось медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 110 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 830 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 10,3%.

Сколько потрачено средств из "коронавирусного" фонда

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, который составляет 66 миллиардов гривен, теперь включая строительство дорог потрачено только 23 миллиарда гривен.

"Было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что имели возможность фонд более эффективно использовать", – сказал Марченко.

Добавим, что 1 июня Марченко заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что в то время из почти 65 миллиардов гривен Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено почти половину.

"27 миллиардов на безвозвратной основе, на возвратной – примерно 1,3 миллиарда гривен", – сказал он ранее.

Новости о коронавирусе в мире 20 сентября

Всего в мире на коронавирус заболели 31 024 429 человек, 962 073 умерли от осложнений, 22 622 615 пациентов выздоровели.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 968 918

Индия – 5 405 252

Бразилия – 4 528 347

Россия – 1 103 399

Перу – 762 865.

Во Франции подтвердили рекорд заражений на COVID-19 за сутки

Во Франции за минувшие сутки обнаружили 13 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – новый рекорд количества заражений COVID-19. В целом по стране зафиксировали более 442 тысячи подтвержденных случаев.

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Предыдущий рекорд подтвердили 11 сентября, когда во Франции зафиксировали 9834 случая заражения. Франция является одной из наиболее пораженных коронавирусом стран Европы и занимает 12 место в мировом рейтинге стран с наихудшими показателями инфицирования COVID-19.

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев 20 сентября умер от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет.

Мужчина умер во время лечения в Германии. Политик проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.