За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2 675 случаев заражения коронавирусом, в целом количество больных (активных случаев) возросло до 96 586. В ВОЗ одобрили протокол для тестирования африканских лекарственных средств растительного происхождения. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки 2 675 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 178 253 человека, умерли 3 583 украинца, выздоровели – 78 184 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 96 585 человек.

Коронавирус в областях Украины 21 сентября

Киев-19 758 (+275);

Львовская область-18 518 (+201) ;

Харьковская область-15 133 (+245);

Черновицкая область-13 165 (+123);

Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);

Одесская область-11 610 (+188);

Тернопольская область-11 439 (+192);

Ровенская область-11 242 (+118);

Закарпатская область – 9 189 (+35);

Киевская область-7 880 (+136);

Волынская область-6 936 (+80);

Винницкая область-5 322 (+54);

Житомирская область-5 059 (+71);

Хмельницкая область - 4 823 (+192);

Днепропетровская область-4 118 (+136);

Черниговская область-3 341 (+78);

Черкасская область-3 096 (+61);

Сумская область – 3 117 (+94);

Запорожская область-2 394 (+55);

Донецкая область-2 480 (+50);

Николаевская область-2 551 (+82);

Полтавская область-1 534 (+35);

Кировоградская область-993 (+8);

Херсонская область-818 (+5);

Луганская область-759 (+5).

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область-526 (+5)

Черновицкая область-332 (+1)

Киев – 318 (+2)

Харьковская область-301 (+1)

Закарпатская область-291 (+1)

Ивано-Франковская область – 280 (+3)

Одесская область-160

Киевская область-159

Ровенская область – 151

Волынская область - 146 (+3)

Тернопольская область-139 (+2)

Винницкая область-101 (+2)

Хмельницкая область-93 (+1)

Житомирская область-91 (+1)

Днепропетровская область-89

Николаевская область-63 (+2)

Кировоградская область-54

Сумская область – 51 (+1)

Черкасская область-48

Черниговская область-46

Донецкая область-43

Запорожская область-42

Полтавская область-33

Херсонская область-20

Луганская область-5

Коронавирус у медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 75 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 13 905 медицинских работников. Точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.

Летальность среди медиков составила 0,8%. Самая высокая смертность среди работников медицинской сферы была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях.

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 18 военных. Это на 19 новых случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Всего коронавирусом болеют 720 военнослужащих. От коронавируса удалось выздороветь 1 769 военным. Умерли 10 человек.



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Какие области не готовы к ослаблению карантина

Список областей, которые не могут ослабить карантин за сутки не изменили. Смягчить ограничения, по данным Минздрава, можно лишь в двух областях Украины: Херсонской и Кировоградской. В этих регионах наименьший показатель заболеваемости. В то же время на большинстве территории Украины ослаблять карантин пока нельзя.

К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Новости о коронавирусе в мире 21 сентября

С начала пандемии в мире обнаружили 31 263 651 инфицированного коронавирусом. 22 848 030 человек уже выздоровели, но 965 398 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 004 990 Индия – 5 487 580 Бразилия – 4 544 629 Россия – 1 109 595 Перу – 768 895.

В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

В Китае обнаружили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России. COVID-19 зафиксировали во время традиционной проверки товаров в городе Чанчунь. 18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии сообщил о подтверждении положительного результата на COVID-19.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

В общей сложности 10 килограммов морепродуктов из той же поставки прибыли также в город Фуюй. Власти призвали всех жителей, которые могли приобрести зараженную продукцию, пройти тестирование на коронавирус.

ВОЗ разрешила тестировать лекарственные травы против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол для тестирования африканских лекарственных средств, которые имеют растительное происхождение. Однако ВОЗ не назвали конкретные медицинские продукты, но предварительно в Африке сообщали об эффективности напитка из полыни.

Ученые предположили, что эти травы могут быть потенциальным методом лечения коронавирусной болезни и других вирусных заболеваний.

В то же время ученые из Алжира еще в апреле протестовали и сомневались в том, что препараты против малярии могут быть эффективными и против коронавируса.

Исследуют в лабораторных условиях полынь также и ученые из Дании и Германии, в частности разработанный на его основе "артемизинин". И пока не совсем понятно, можно ли будет использовать препараты на основе полыни в профилактических целях или же для лечения.



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