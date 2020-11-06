За минулу добу в Росії виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії. Загалом станом на 6 листопада в країні зареєстровано 1 733 440 інфікованих.

Зауважимо, що статистика РФ про поширення коронавірусної інфекції дещо спотворена, адже російська влада враховує й окупований український Крим. Про нові випадки інфікування в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків:

У Москві – 6 253,

Санкт-Петербурзі – 1 171,

Московській області – 605.

Нижньогородській області – 431.

За минулу добу від недуги померли ще 378 хворих. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Росії сягнула до 29 887.

Натомість одужали вже 1 296 124 пацієнти, 16 955 з яких виписалися з лікарень за минулу добу.

Згідно з даними Росспоживнагляду, від початку пандемії в країні провели понад 63,5 мільйони тестувань на виявлення коронавірусу. Це з урахуванням 524 тисяч досліджень, проведених за останні 24 години.

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