У Росії черговий рекорд: за добу вперше виявили понад 20 тисяч хворих на коронавірус
За минулу добу в Росії виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії. Загалом станом на 6 листопада в країні зареєстровано 1 733 440 інфікованих.
Зауважимо, що статистика РФ про поширення коронавірусної інфекції дещо спотворена, адже російська влада враховує й окупований український Крим. Про нові випадки інфікування в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків:
- У Москві – 6 253,
- Санкт-Петербурзі – 1 171,
- Московській області – 605.
- Нижньогородській області – 431.
За минулу добу від недуги померли ще 378 хворих. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Росії сягнула до 29 887.
Натомість одужали вже 1 296 124 пацієнти, 16 955 з яких виписалися з лікарень за минулу добу.
Згідно з даними Росспоживнагляду, від початку пандемії в країні провели понад 63,5 мільйони тестувань на виявлення коронавірусу. Це з урахуванням 524 тисяч досліджень, проведених за останні 24 години.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже тривалий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.
- 28 листопада російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- 11 серпня МОЗ РФ дав російській експериментальній вакцині "Супутник V" тимчасову реєстрацію. Не провівши усі необхідні фази досліджень, нині її масово випробовують на групах ризику.
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- Згодом Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував другу російську вакцину проти коронавірусу.
- Путін заявив. що готують третю російську вакцину від розробників центру імені Чумакова РАН.
- В РФ раніше повідомили, що їхня вакцина проти коронавірусу коштуватиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень). Разом з тим не повідомлялось, про який саме препарат йде мова.
- Кілька іноземних інформаційних агенцій підрахували та помітили, що статистика смертності від коронавірусу в Росії занижена.
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