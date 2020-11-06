За минувшие сутки в России выявили наибольшее количество заболевших COVID-19 С начала пандемии. Всего по состоянию на 6 ноября в стране зарегистрировано 1 733 440 инфицированных.

Отметим, что статистика РФ о распространении коронавирусной инфекции несколько искажена, ведь российские власти учитывают и оккупированный украинский Крым. О новых случаях инфицирования в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев:

В Москве – 6 253,

Санкт-Петербурге – 1 171,

Московской области – 605.

Нижегородской области – 431.

За минувшие сутки от недуга умерли еще 378 больных. Общее число смертей от коронавируса в России достигло 29 887.

Зато выздоровели уже 1 296 124 пациента, 16 955 из которых выписались из больниц за минувшие сутки.

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели свыше 63,5 миллиона тестирований на выявление коронавируса. Это с учетом 524 тысяч исследований, проведенных за последние 24 часа.

Коронавирус в России: что известно