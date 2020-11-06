В России очередной рекорд: за сутки впервые обнаружили более 20 тысяч больных коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили наибольшее количество заболевших COVID-19 С начала пандемии. Всего по состоянию на 6 ноября в стране зарегистрировано 1 733 440 инфицированных.
Отметим, что статистика РФ о распространении коронавирусной инфекции несколько искажена, ведь российские власти учитывают и оккупированный украинский Крым. О новых случаях инфицирования в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев:
- В Москве – 6 253,
- Санкт-Петербурге – 1 171,
- Московской области – 605.
- Нижегородской области – 431.
За минувшие сутки от недуга умерли еще 378 больных. Общее число смертей от коронавируса в России достигло 29 887.
Зато выздоровели уже 1 296 124 пациента, 16 955 из которых выписались из больниц за минувшие сутки.
Согласно данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели свыше 63,5 миллиона тестирований на выявление коронавируса. Это с учетом 524 тысяч исследований, проведенных за последние 24 часа.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству больных коронавирусом.
- 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав РФ дал российской экспериментальной вакцине "Спутник V" временную регистрацию. Не проведя все необходимые фазы исследований, сейчас ее массово испытывают на группах риска.
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- Впоследствии Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса.
- Путин заявил, что готовят третью российскую вакцину от разработчиков центра имени Чумакова РАН.
- В РФ ранее сообщили, что их вакцина против коронавируса будет стоить около 1000 рублей (примерно 360 гривен). Вместе с тем не сообщалось, о каком именно препарате идет речь.
- Несколько иностранных информационных агентств подсчитали и заметили, что статистика смертности от коронавирус в России занижена.
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