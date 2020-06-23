В Україні вже понад 37 тисяч хворих на коронавірус. Від 22 червня в Україні посилили контроль за карантином. Кількість випадків зараження на COVID-19 у світі перевищила 9 мільйонів. Харків'яни не пускали критичного хворого на коронавірус до диспансеру. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 червня.

Новини про коронавірус в Україні 22 червня

Статистика поширення коронавірусу

За останню добу в Україні виявили ще 681 випадок зараження коронавірусом. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 37 241 інфікованого.

До теми В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок

На жаль, від учора померли ще 10 пацієнтів з коронавірусом, внаслідок чого загальна статистика смертності внаслідок COVID-19 в Україні зросла до 1 012.

За минулу добу виписали 133 пацієнти. Загалом в країні від коронавірусу одужали вже 16 642 людини.

Найбільше нових інфікованих виявили у:

Львівській області – 3 980 (+200);

Рівненській області – 2 963 (+91);

Волинській області – 1 852 (+70);

У Києві – 4 368 (+43).

Впродовж минулої доби в Україні провели 7 831 тестування: 6 131 методом ПЛР, а ще 1700 методом ІФА. Зазначимо, що це значно менше, ніж в ті дні, коли в країні фіксували рекордну кількість нових хворих.

Коронавірус серед медиків: Від початку пандемії коронавірус виявили в 6 046 українських медпрацівників, 48 з яких за минулу добу. На жаль, щонайменше 43 медики померли під час перебігу хвороби. Але є і хороші новини, адже одужали вже 3 657 працівників медичної сфери.

Від початку пандемії коронавірус виявили в 6 046 українських медпрацівників, 48 з яких за минулу добу. На жаль, щонайменше 43 медики померли під час перебігу хвороби. Але є і хороші новини, адже одужали вже 3 657 працівників медичної сфери. Ситуація з COVID-19 у ЗСУ: У Збройних силах України виявили 3 нових випадки зараження COVID-19. Нині від коронавірусу лікуються 143 військових. На жаль, п'ятеро хворих померли. Нині на ізоляції перебувають 420 людей.

COVID-19 в областях України станом на 22 червня:

Вінницька область – 1660 (1014 одужали);

Волинська область – 1852 (548 одужали);

Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали);

Донецька область – 362 (145 одужали);

Житомирська область – 1270 (633 одужали);

Закарпатська область – 2149 (842 одужали);

Запорізька область – 555 (391 одужали);

Івано-Франківська область – 2056 (1071 одужав);

Київ – 4368 (1391 одужали);

Київська область – 2236 (1100 одужали);

Кіровоградська область – 627 (508 одужали);

Луганська область – 72 (53 одужали);

Львівська область – 3980 (674 одужали);

Миколаївська область – 366 (265 одужали);

Одеська область – 1304 (551 одужав);

Полтавська область – 293 (262 одужали);

Рівненська область – 2963 (1526 одужали);

Сумська область – 258 (182 одужали);

Тернопільська область – 1728 (1073 одужали);

Харківська область – 1811 (872 одужали);

Херсонська область – 188 (175 одужали);

Хмельницька область – 622 (492 одужали);

Черкаська область – 603 (393 одужали);

Чернівецька область – 4357 (1574 одужали);

Чернігівська область – 480 (131 одужав).

Головні новини про коронавірус в Україні

Антирекорд на Львівщині

У Львівській області знову рекордна кількість випадків зараження коронавірусом – за добу хворобу виявили у 200 людей. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов навідається до Львова з робочим візитом для прояснення ситуації та надання необхідної допомоги. Натомість мер міста Андрій Садовий раніше зазначав, що у Львові збільшили кількість тестувань на виявлення хвороби, а львів'яни стали гірше дотримуватись карантину. Нині він додав, що погіршенню ситуації сприяють і відкриті кордони.

Натомість за словами Віктора Ляшка, 200 випадків COVID-19 були виявлені в один день через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Степанов навідався на Львівщину та пригрозив звільненнями

Через епідеміологічну ситуацію у Львівській області, міністр охорони здоров'я Максим Степанов навідався до Львова та пригрозив звільненням керівництва департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації. За словами міністра, він виявив низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема, велику чергу на проведення тестувань.

Посилення контролю за карантином в Україні

Внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в Україні посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, правоохоронці штрафуватимуть тих громадян, які перебувають без маски у транспорті, а також власників закладів, які не дотримуються правил карантину.

У МОЗ змінили критерії для посилення карантину

В Україні нині діє адаптивний карантин. Від 22 червня рішення про посилення карантину визначатимуть за 4 критеріями:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

Відтак, збільшилась кількість областей, які повинні дотримуватись посилених карантинних обмежень.

Які області не готові послабити карантин:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Київ та Вінницька область можуть послабити карантин

Згідно з новими критеріями МОЗ для послаблення карантину, Вінниччина та столиця можуть послабити карантинні обмеження.

На Волині посилили карантин

Волинь не може послабити карантин через високу інцидентність нових випадків. Там більш як 21% проведених тестувань має позитивний результат – це найбільший показник в Україні після Львівської області. Внаслідок епідеміологічної ситуації, в регіоні вирішили посилити карантин.

В області заборонили:

роботу кафе й ресторанів всередині закладу;

роботу торговельно-розважальних закладів, фітнес-центрів, закладів культури;

регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення в міжобласному сполученні;

релігійні заходи за участі більш як 10 осіб;

роботу дитячих садків.

ЗНО у 2020 році таки відбудеться

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.

Уряд дозволили транзит повз Україну без обсервації

22 червня в Україні дозволили проїзд Україною без карантину особам, які прямують транзитом. Люди, що проїжджають повз, не повинні проходити карантин, обсервацію чи самоізоляцію. Втім, це не стосується тих людей, які перебуватимуть в Україні понад два дні.



Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу

Сутички в Харкові

Швидка не могла доставити хворого на коронавірус до Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення. У той момент, як чоловік перебував у важкому стані й потребував підключення до апарату ШВЛ, місцеві мешканці відмовлялися пропускати машину та лягали під колеса. Правоохоронці намагалися відтиснути громадян, внаслідок чого виникли сутички. Через те, що проїзд швидкої був заблокований, хворого довелось заносити на руках – правоохоронці утворили коридор.

Під час заворушень двоє поліцейських отримали травми. Винним загрожує до 5 років ув'язнення.

Масове тестування ІФА у Києві

Штаб із надзвичайних ситуацій Києва зобов'язав власників та керівників низки закладів міста організувати тестування своїх співробітників на антитіла до COVID-19. Відтепер у столиці тестуватимуть працівників торгових мереж, закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування.

До теми Кількість хворих у світі на COVID-19 перевищила 9 мільйонів

Новини про коронавірус у світі за 22 червня

У світі понад 9 мільйонів випадків зараження COVID-19

Згідно з даними Worldometers, нині у світі зареєстровано 9 120 042 випадки зараження коронавірусом. З них продовжують хворіти 3 760 069 пацієнтів, адже 4 887 957 хворих одужали, а 472 016 померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 369 019;

Бразилія – 1 090 349;

Росія – 592 280;

Індія – 440 183;

Велика Британія – 305 289.

Наслідки пандемії відчуватимуться впродовж декількох десятиліть

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що наслідки коронавірусу відчуватимуться ще впродовж декількох десятиліть. Адже пандемії проходять важче, ніж звичайні кризи галузі охорони здоров'я. Вони тягнуть за собою економічну та соціальну кризи, а у багатьох країнах ще й політичну.

Через пандемію церемонію Золотий глобус перенесли на лютий

Одну з найпрестижніших премій в галузі кіноіндустрії Золотий глобус 2021 перенесли на лютий того ж року. Зауважимо, що напередодні організатори BAFTA та Оскар оголосили про перенесення кінопремій 2021 року з лютого на квітень. Натомість Голлівудська асоціація іноземної преси, яка присуджує статуетки Золотого глобуса, перенесла церемонію лише на місяць.

Дослідження коронавірусу

Італійські вчені вважають, що коронавірус мутував та ослаб, через що може зникнути сам по собі до винайдення вакцини. Вони вважають, що люди почали значно менше заражатися та стали частіше хворіти у легшій формі.

Про втрату нюху при COVID-19 було відомо давно. Зараз науковці встановили що при коронавірусі характер втрати запаху відрізняється від того, що виникає під час застуди і пояснили, чому так виникає. Експерти виявили, що та частина носа, яка відповідає за нюх, заблокована набряклими тканинами й слизом. Інша частина носа і пазух має нормальний вигляд, і у пацієнтів немає проблем з диханням через ніс.

Висновки ще одного дослідження демонструють, що у деяких дітей, які народилися від матерів з COVID-19, вже є антитіла для захисту від коронавірусу. А це підтверджує теорію про те, що вірус передається через плаценту.

Вакцина проти COVID-19

В Ізраїльському інституті біодосліджень заявили, що вченим вдалося провести успішні доклінічні випробування вакцини від коронавірусної інфекції на хом'яках. Вони запевняють, що спроби заразити тварин коронавірусом після проведення вакцинації виявилися марними.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу