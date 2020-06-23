В Украине уже более 37 тысяч больных коронавирусом. С 22 июня в Украине усилили контроль за карантином. Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 9 миллионов. Харьковчане не пускали критически больного коронавирусом в диспансер. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 22 июня

Статистика распространения коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили еще 681 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 37 241 инфицированного.

К теме В Украине 37 241 больной COVID-19: за минувшие сутки зафиксирован 681 случай

К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, в результате чего общая статистика смертности вследствие COVID-19 в Украине выросла до 1012.

За минувшие сутки выписали 133 пациентов. В целом по стране от коронавируса выздоровели уже 16 642 человека.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в:

Львовской области – 3980 (+200)

Ровненской области – 2963 (+91)

Волынской области – 1852 (+70)

В Киеве – 4368 (+43).

В течение минувших суток в Украине провели 7831 тестирование: 6131 методом ПЦР, а еще 1700 методом ИФА. Отметим, что это значительно меньше, чем в те дни, когда в стране фиксировали рекордное количество новых больных.

Коронавирус среди медиков : с начала пандемии коронавирус обнаружили у 6046 украинских медработников, 48 – за прошедшие сутки. К сожалению, по меньшей мере 43 медика умерли во время течения болезни. Но есть и хорошие новости, ведь выздоровели уже 3657 работников медицинской сферы.

: с начала пандемии коронавирус обнаружили у 6046 украинских медработников, 48 – за прошедшие сутки. К сожалению, по меньшей мере 43 медика умерли во время течения болезни. Но есть и хорошие новости, ведь выздоровели уже 3657 работников медицинской сферы. Ситуация с COVID-19 в ВСУ: в Вооруженных силах Украины обнаружили 3 новых случая заражения COVID-19. Сейчас от коронавируса лечатся 143 военных. К сожалению, пятеро заболевших умерли. Сейчас на изоляции находятся 420 человек.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 22 июня:

Винницкая область – 1660 (1014 выздоровели);

Волынская область – 1852 (548 выздоровели);

Днепропетровская область – 1042 (776 выздоровели);

Донецкая область – 362 (145 выздоровели);

Житомирская область – 1270 (633 выздоровели);

Закарпатская область – 2149 (842 выздоровели);

Запорожская область – 555 (391 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 2056 (1071 выздоровел);

Киев – 4368 (1391 выздоровели) ;

; Киевская область – 2236 (1100 выздоровели);

Кировоградская область – 627 (508 выздоровели);

Луганская область – 72 (53 выздоровели);

Львовская область – 3980 (674 выздоровели);

Николаевская область – 366 (265 выздоровели);

Одесская область – 1304 (551 выздоровел);

Полтавская область – 293 (262 выздоровели);

Ровненская область – 2963 (1526 выздоровели);

Сумская область – 258 (182 выздоровели);

Тернопольская область – 1728 (1073 выздоровели);

Харьковская область – 1811 (872 выздоровели);

Херсонская область – 188 (175 выздоровели);

Хмельницкая область – 622 (492 выздоровели);

Черкасская область – 603 (393 выздоровели);

Черновицкая область – 4357 (1574 выздоровели);

Черниговская область – 480 (131 выздоровел).

Главные новости о коронавирусе в Украине

Антирекорд на Львовщине

Во Львовской области снова рекордное количество случаев заражения коронавирусом – за сутки болезнь обнаружили у 200 человек. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов посетит Львов с рабочим визитом для прояснения ситуации и предоставления необходимой помощи. Зато мэр города Андрей Садовый ранее отмечал, что во Львове увеличили количество тестирований на выявление болезни, а львовяне стали хуже придерживаться карантина. Сегодня он добавил, что ухудшению ситуации способствуют и открытые границы.

Зато по словам Виктора Ляшко, 200 случаев COVID-19 были обнаружены в один день из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали тесты.

Степанов наведался на Львовщину и пригрозил увольнениями

Из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области министр здравоохранения Максим Степанов посетил Львов и пригрозил увольнением руководству департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. По словам министра, он обнаружил ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большую очередь на проведение тестирований.

Усиление контроля за карантином в Украине

Вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений. В частности, правоохранители будут штрафовать тех граждан, которые находятся без маски в транспорте, а также владельцев заведений, которые не придерживаются правил карантина.

В Минздраве изменили критерии для усиления карантина

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. С 22 июня решение об усилении карантина будут определять по 4 критериям:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения на протяжении недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.

Следовательно, увеличилось количество областей, которые должны придерживаться усиленных карантинных ограничений.

Какие области не готовы ослабить карантин:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Киев и Винницкая область могут ослабить карантин

Согласно новым критериям Минздрава для ослабления карантина, Винниччина и столица могут ослабить карантинные ограничения.

На Волыни усилили карантин

Волынь не может ослабить карантин из-за высокой инцидентности новых случаев. Там более 21% проведенных тестирований имеет положительный результат – это наибольший показатель в Украине после Львовской области. В результате эпидемиологической ситуации в регионе решили усилить карантин.

В области запретили:

работу кафе и ресторанов внутри заведения;

работу торгово-развлекательных заведений, фитнес-центров, заведений культуры;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в межобластном сообщении;

религиозные мероприятия с участием более 10 человек;

работу детских садов.

ВНО в 2020 году все же состоится

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

Правительство разрешило транзит через Украину без обсервации

22 июня в Украине разрешили проезд по Украине без карантина лицам, направляющимся транзитом. Люди, проезжающие через страну, не должны проходить карантин, обсервацию или самоизоляцию. Впрочем, это не касается тех людей, которые будут находиться в Украине более двух дней.



Почему снова могут усилить карантин / Инфографика 24 канала

Столкновения в Харькове

Скорая не могла доставить больного коронавирусом в Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения. В тот момент, когда мужчина был в тяжелом состоянии и нуждался в подключении к аппарату ИВЛ, местные жители отказывались пропускать машину и ложились под колеса. Правоохранители пытались оттеснить граждан, вследствие чего возникли столкновения. Из-за того, что проезд скорой был заблокирован, больного пришлось заносить на руках – правоохранители образовали коридор.

Во время беспорядков двое полицейских получили травмы. Виновным грозит до 5 лет заключения.

Массовое тестирование ИФА в Киеве

Штаб по чрезвычайным ситуациям Киева обязал владельцев и руководителей ряда учреждений города организовать тестирование своих сотрудников на антитела к COVID-19. Отныне в столице будут тестировать работников торговых сетей, предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания.

К тем Количество больных COVID-19 в мире превысило 9 миллионов

Новости о коронавирусе в мире за 22 июня

В мире более 9 миллионов случаев заражения COVID-19

Согласно данным Worldometers, сейчас в мире зарегистрировано 9 120 042 случая заражения коронавирусом. Из них продолжают болеть 3 760 069 пациентов, а 4 887 957 больных выздоровели, однако 472 016 умерли.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 369 019;

Бразилия – 1 090 349;

Россия – 592 280;

Индия – 440 183;

Великобритания – 305 289.

Последствия пандемии будут ощущаться на протяжении нескольких десятилетий

Председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что последствия коронавируса будут ощущаться еще на протяжении нескольких десятилетий. Ведь пандемии проходят тяжелее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения. Они влекут за собой экономический и социальный кризис, а во многих странах еще и политический.

Из-за пандемии церемонию Золотой глобус перенесли на февраль

Одну из самых престижных премий в области киноиндустрии Золотой глобус 2021 перенесли на февраль того же года. Заметим, что накануне организаторы BAFTA и Оскара объявили о переносе кинопремий 2021 года с февраля на апрель. Зато Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая присуждает статуэтки Золотого глобуса, перенесла церемонию лишь на месяц.

Исследование коронавируса

Итальянские ученые считают, что коронавирус мутировал и ослаб, из-за чего может исчезнуть сам по себе до изобретения вакцины. Они считают, что люди стали гораздо меньше заражаться и стали чаще болеть в более легкой форме.

О потере обоняния при COVID-19 было известно давно. Сейчас ученые установили что при коронавирусе характер потери запаха отличается от того, что возникает во время простуды и объяснили, почему так возникает. Эксперты обнаружили, что та часть носа, которая отвечает за обоняние, заблокирована отечными тканями и слизью. Другая часть носа и пазух имеет нормальный вид, и у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

Выводы еще одного исследования демонстрируют, что у некоторых детей, родившихся от матерей с COVID-19, уже есть антитела для защиты от коронавируса. А это подтверждает теорию о том, что вирус передается через плаценту.

Вакцина против COVID-19

В Израильском институте биоисследований заявили, что ученым удалось провести успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на хомяках. Они уверяют, что попытки заразить животных коронавирусом после проведения вакцинации оказались напрасными.

Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала