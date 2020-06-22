По состоянию на 22 июня в Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество подтвердили во Львовской области (+200).

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса в мире и Украине.

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В целом в Украине с начала эпидемии обнаружили 37 241 случай коронавируса, умерло 1012 человек. Количество выздоровевших достигло 16 642.

Так, больше всего заболевших с начала пандемии зафиксировано в столице Украины – 4368. Наибольшее количество выявленных больных за минувшие сутки – на Львовщине.

Количество больных коронавирус в областях 22 июня

Киев – 4368 (+43)

Черновицкая область – 4357 (+33)

Львовская область – 3980 (+200)

Ровненская область – 2963 (+91)

Киевская область – 2236 (+28)

Закарпатская область – 2188 (+39)

Ивано-Франковская область – 2056 (41)

Волынская область – 1852 (+70)

Харьковская область – 1811 (+6)

Тернопольская область – 1728 (+40)

Винницкая область – 1660 (+13)

Одесская область – 1304 (+38)

Житомирская область – 1270 (+13)

Днепропетровская область – 1042

Кировоградская область – 627 (7)

Хмельницкая область – 622

Черкасская область – 603

Запорожская область – 555 (+1)

Черниговская область – 480 (+5)

Николаевская область – 366 (8)

Донецкая область – 362

Полтавская область – 293 (+2)

Сумская область – 258 (1)

Херсонская область – 188 (+2)

Луганская область – 72

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала