В Украине 37 241 больной COVID-19: за минувшие сутки зафиксирован 681 случай
По состоянию на 22 июня в Украине выявили 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество подтвердили во Львовской области (+200).
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса в мире и Украине.
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В целом в Украине с начала эпидемии обнаружили 37 241 случай коронавируса, умерло 1012 человек. Количество выздоровевших достигло 16 642.
Так, больше всего заболевших с начала пандемии зафиксировано в столице Украины – 4368. Наибольшее количество выявленных больных за минувшие сутки – на Львовщине.
Количество больных коронавирус в областях 22 июня
- Киев – 4368 (+43)
- Черновицкая область – 4357 (+33)
- Львовская область – 3980 (+200)
- Ровненская область – 2963 (+91)
- Киевская область – 2236 (+28)
- Закарпатская область – 2188 (+39)
- Ивано-Франковская область – 2056 (41)
- Волынская область – 1852 (+70)
- Харьковская область – 1811 (+6)
- Тернопольская область – 1728 (+40)
- Винницкая область – 1660 (+13)
- Одесская область – 1304 (+38)
- Житомирская область – 1270 (+13)
- Днепропетровская область – 1042
- Кировоградская область – 627 (7)
- Хмельницкая область – 622
- Черкасская область – 603
- Запорожская область – 555 (+1)
- Черниговская область – 480 (+5)
- Николаевская область – 366 (8)
- Донецкая область – 362
- Полтавская область – 293 (+2)
- Сумская область – 258 (1)
- Херсонская область – 188 (+2)
- Луганская область – 72
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