В Україні 37 241 хворий на COVID-19: за минулу добу зафіксовано 681 випадок
Станом на 22 червня в Україні виявили 681 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільшу кількість підтвердили на Львівщині (+200).
Нові дані опубліковані на Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу у світі та Україні.
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Загалом в Україні з початку епідемії виявили 37 241 випадок коронавірусу, померло 1012 людей. Кількість пацієнтів, які вилікувалися, сягнула вже 16 642.
Так, найбільше хворих з початку пандемії зафіксовано у столиці України – 4368. Найбільша кількість виявлених хворих за минулу добу – на Львівщині.
Кількість хворих на коронавірус в областях 22 червня
- Київ – 4368 (+43)
- Чернівецька область – 4357 (+33)
- Львівська область – 3980 (+200)
- Рівненська область – 2963 (+91)
- Київська область – 2236 (+28)
- Закарпатська область – 2188 (+39)
- Івано-Франківська область – 2056 (+41)
- Волинська область – 1852 (+70)
- Харківська область – 1811 (+6)
- Тернопільська область – 1728 (+40)
- Вінницька область – 1660 (+13)
- Одеська область – 1304 (+38)
- Житомирська область – 1270 (+13)
- Дніпропетровська область – 1042
- Кіровоградська область – 627 (+7)
- Хмельницька область – 622
- Черкаська область – 603
- Запорізька область – 555 (+1)
- Чернігівська область – 480 (+5)
- Миколаївська область – 366 (+8)
- Донецька область – 362
- Полтавська область – 293 (+2)
- Сумська область – 258 (+1)
- Херсонська область – 188 (+2)
- Луганська область – 72
Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.