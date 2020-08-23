Нове дослідження показало, що коронавірус може "виживати" на замороженому м'ясі та рибі протягом трьох тижнів.

Вчені попереджають, що заражена їжа може спричинити збільшення кількості заражень. Про це пише британське видання Telehraph.

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На думку дослідників, це може пояснити, чому спалаху хвороби відбуваються в країнах, в яких не було випадків захворювання протягом тривалого часу.

Як проходило дослідження?

Під час дослідження були нарізані окремі скибочки лосося, курки і свинини з супермаркетів Сингапуру. Згодом до них було додано зразок вірусу.

Зразки зберігали при температурі замерзання – від 4 ° C, що є стандартною температурою охолодження, до мінус 20 ° C, яка є стандартною температурою замерзання.

Через 21 день дослідники виявили, що вірус все ще присутній в зразках риби і м'яса.

Висновки вчених

Передача через заражену їжу не є основним шляхом зараження. Однак переміщення заражених предметів в регіон, де немає інфекцій, може потенційно спровокувати спалах.