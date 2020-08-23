Новое исследование показало, что коронавирус может "выживать" на замороженном мясе и рыбе в течение трех недель.

Ученые предупреждают, что зараженная пища может вызвать увеличение количества заражений. Об этом пишет британское издание Telehraph.

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По мнению исследователей, это может объяснить, почему вспышки болезни происходят в странах, в которых не было случаев заболевания в течение длительного времени.

Как проходило исследование?

Во время исследования были нарезаны отдельные ломтики лосося, курицы и свинины из супермаркетов Сингапура. Впоследствии к ним был добавлен образец вируса.

Образцы хранили при температуре замерзания – от 4 ° C, что является стандартной температурой охлаждения до минус 20 ° C, которая является стандартной температурой замерзания.

Через 21 день исследователи обнаружили, что вирус все еще присутствует в образцах рыбы и мяса.

Выводы ученых

Передача через зараженную пищу не является основным путем заражения. Однако перемещение зараженных предметов в регион, где нет инфекций, может потенциально спровоцировать вспышку.