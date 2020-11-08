Коронавірус у Криму: зафіксовано 168 випадків за добу
На окупованому півострові за минулу добу виявили 168 нових хворих на коронавірус,34 випадків із них проходять із безсимптомним перебігом.
Про це повідомляє самопроголошена влада Криму, пише видання УНН.
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Наголосимо, що правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус.
Із загальної кількості захворілих 101 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 1 випадок завезено з-за кордону,
– заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.
Додамо, дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.
Всього з початку пандемії в Криму зареєстровано 10 868 випадків зараження коронавірусом. За весь період одужали 6452 людини.
Карантин у Криму
- З 17 березня по 11 травня у Криму ввели режим "підвищеної готовності" через загрозу коронавірусу.
- З 12 травня на півострові ввели обов'язковий масковий режим.
- На початку квітня для жителів окупованого півострова ввели обов'язкову самоізоляцію, яку скасували лише з 15 червня.
- З 1 липня у Криму розпочався туристичний сезон. Окупанти почали приймати відпочивальників з РФ.
- З 15 липня в Криму скасували карантин для громадян, що прибувають з України, а також з-за кордону.
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