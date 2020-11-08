На окупованому півострові за минулу добу виявили 168 нових хворих на коронавірус,34 випадків із них проходять із безсимптомним перебігом.

Про це повідомляє самопроголошена влада Криму, пише видання УНН.

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Наголосимо, що правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус.

Із загальної кількості захворілих 101 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 1 випадок завезено з-за кордону,

– заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Додамо, дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

Всього з початку пандемії в Криму зареєстровано 10 868 випадків зараження коронавірусом. За весь період одужали 6452 людини.

Карантин у Криму

З 17 березня по 11 травня у Криму ввели режим "підвищеної готовності" через загрозу коронавірусу.

З 12 травня на півострові ввели обов'язковий масковий режим .

. На початку квітня для жителів окупованого півострова ввели обов'язкову самоізоляцію, яку скасували лише з 15 червня.

З 1 липня у Криму розпочався туристичний сезон. Окупанти почали приймати відпочивальників з РФ.

З 15 липня в Криму скасували карантин для громадян, що прибувають з України, а також з-за кордону.

За ситуацію з коронавірусом у Криму цілком і повністю відповідальна лише Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.