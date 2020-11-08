На оккупированном полуострове за минувшие сутки выявили 168 новых больных коронавирусом, 34 случаев из них проходят с бессимптомным течением.

Об этом сообщает самопровозглашенная власть Крыма, пишет издание УНН.

Читайте также Украина в десятке стран по количеству больных COVID-19: за сутки обнаружили 9 397 случаев

Отметим, что правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом.

Из общего количества заболевших 101 выявлено при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завезен из-за границы,

– заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Добавим, данные российской власти Крыма и Севастополя о заболеваемости COVID-19 не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 10 868 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 6452 человека.

Карантин в Крыму

С 17 марта по 11 мая в Крыму ввели режим "повышенной готовности" из-за угрозы коронавируса.

С 12 мая на полуострове ввели обязательный масочный режим.

В начале апреля для жителей оккупированного полуострова ввели обязательную самоизоляцию, которую отменили лишь с 15 июня.

С 1 июля в Крыму начался туристический сезон. Оккупанты начали принимать отдыхающих из РФ.

С 15 июля в Крыму отменили карантин для граждан, прибывающих из Украины, а также из-за рубежа.

За ситуацию с коронавирусом в Крыму целиком и полностью ответственна только Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.