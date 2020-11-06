Коронавірус у Києві набирає обертів: за добу виявили понад 1000 нових хворих
За минулу добу у Києві виявили найбільшу кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії. 6 листопада столиця повідомила про 1002 нових випадків зараження COVID-19.
Ще 55 хворих госпіталізували до лікарень. Інші залишились лікуватись вдома – за їхнім станом стежать медпрацівники, повідомив Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
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Серед нових інфікованих 39 медиків, а загалом:
- 556 жінок віком від 18 до 84 років,
- 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,
- 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років,
- 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років.
За минулу добу у столиці померли ще 14 хворих на COVID-19. Натомість виписали аж 1 449 пацієнтів – це також рекордний показник від початку пандемії.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження виявили в Подільському (+164), Оболонському (+154) та Деснянському (+114) районах.
Ситуація у лікарнях столиці
З 24 лікарень, визначених для лікування хворих на COVID-19, лише 3 заповнені на 100%. Ще 5 медичних установ перетнули межу у 70% заповнених ліжкомісць.
Ми вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах столиці. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус. У лікарнях №3, №5, №7 та №12,
– повідомив Кличко.
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