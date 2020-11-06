За минувшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии. 6 ноября столица сообщила о 1 002 новых случаях заражения COVID-19.

Еще 55 больных госпитализировали в больницы. Другие остались лечиться дома, за их состоянием следят медработники, сообщил Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

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Среди новых инфицированных 39 медиков, а в целом:

556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,

377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,

34 девочки от 8 месяцев до 17 лет,

35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

За минувшие сутки в столице умерли еще 14 больных COVID-19. Зато выписали аж 1 449 пациентов – это также рекордный показатель с начала пандемии.

С начала 2020 года в Киеве зарегистрировали 42 375 больных коронавирусной инфекцией. Из них 841 человек умер, зато 15 218 пациентам удалось преодолеть заболевание.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Подольском (+164), Оболонском (+154) и Деснянском (+114) районах.

Ситуация в больницах столицы

Из 24 больниц, определенных для лечения пациентов с COVID-19, только 3 заполнены на 100%. Еще 5 медицинских учреждений пересекли границу в 70% заполненных койкомест.

Мы уже подготовили почти 4 тысячи коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12,

– сообщил Кличко.