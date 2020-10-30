За минулу добу у Києві виявили 741 випадок зараження коронавірусом, 37 з яких – серед медичного персоналу. Загалом, це найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 у Києві від початку пандемії.

За цей період до лікарень госпіталізували 83 пацієнти. Інші ж залишилися лікуватися вдома на самоізоляції, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

Актуально Вперше в Україні за добу виявили понад 8 тисяч хворих на COVID-19

Серед нових хворих:

420 жінок віком від 19 до 88 років,

279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв,

26 дівчаток від 5 місяців до 16 років,

16 хлопчиків від 1 до 15 років.

Станом на 30 жовтня у Києві зареєстровано 36 768 хворих на коронавірус. 12 639 з них вже одужали, але 743 не змогли подолати хворобу.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Деснянському (+150) і Дарницькому (+89) районах. Натомість у Печерському і Дніпровському районах виявили по 85 хворих.

Ситуація у столичних лікарнях

Кількість хворих пацієнтів, яким необхідна госпіталізація, постійно збільшується. У медзакладах міста нині лікуються 1857 хворих на коронавірус, 37 з яких – діти.

466 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 760 людей, а ще 22 під'єднані до апаратів ШВЛ.

Ще 258 пацієнтів госпіталізовані до медзакладів з підозрою на наявність COVID-19.

До слова, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, для розгортання тимчасових госпіталів у Палаці спорту і виставкових центрах Києва необхідно близько 245 мільйонів гривень. Тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок