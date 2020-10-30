За минувшие сутки в Киеве обнаружили 741 случай заражения коронавирусом, 37 из которых – среди медицинского персонала. В общем, это самый высокий суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Киеве с начала пандемии.

За этот период в больницы госпитализировали 83 пациентов. Другие же остались лечиться дома на самоизоляции, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

Актуально Впервые в Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч больных COVID-19

Среди новых больных:

420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,

279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,

26 девочек от 5 месяцев до 16 лет,

16 мальчиков от 1 до 15 лет.

По состоянию на 30 октября в Киеве зарегистрировано 36 768 больных коронавирусом. 12 639 из них уже выздоровели, но 743 не смогли преодолеть болезнь.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Деснянском (+150) и Дарницком (+89) районах. В то же время в Печерском и Днепровском районах обнаружили по 85 больных.

Ситуация в столичных больницах

Количество больных пациентов, которые нуждаются госпитализации, постоянно увеличивается. В медучреждениях города сейчас лечатся 1 857 больных коронавирусом, 37 из которых – дети.

466 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 760 человек, а еще 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 258 пациентов госпитализированы в медучреждения с подозрением на наличие COVID-19.

К слову, по словам главы Минздрава Максима Степанова, для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах Киева необходимо около 245 миллионов гривен. Временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек.