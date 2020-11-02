За минулу добу у Києві зареєстрували ще 507 хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в столиці становить 25 034.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив, що впродовж останньої доби до лікарень столиці госпіталізували ще 38 хворих. Стан інших нових пацієнтів дозволяє їм лікуватися в домашніх умовах.

Варто знати Локдаун у Києві: Кличко розповів, коли у столиці можуть ввести жорсткий карантин

Серед нових хворих:

267 жінок віком від 18 до 83 років,

88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв,

25 дівчаток від 2 місяців до 17 років,

27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Кличко зазначив, що захворіли ще столичних 16 медиків.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Солом’янському (+89), Голосіївському (+84) та Дніпровському (+71) районах.

Заповненість лікарень у столиці

Кількість хворих киян, які потребують госпіталізації, не зменшується. Сьогодні в медичних установах міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. З них 39 дітей.

У важкому стані перебувають 504 пацієнти, ще 784 людини отримують кисневу підтримку. До апаратів ШВЛ підключені 22 хворих.

Натомість ще 401 пацієнт госпіталізований з підозрою на наявність захворювання та очікує свого тесту для підтвердження або спростування діагнозу.

До слова, під час брифінгу Кличко заявив, що введення локдауну у столиці поки що не планується. Втім, якщо Кабмін прийме таке рішення, то місцева влада буде зобов'язана його виконати.