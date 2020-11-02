За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 507 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в столице составляет 25 034.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в течение последних суток в больницы столицы госпитализировали еще 38 больных. Состояние других новых пациентов позволяет им лечиться в домашних условиях.

Стоит знать Локдаун в Киеве: Кличко рассказал, когда в столице могут ввести жесткий карантин

Среди новых больных:

267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,

88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,

25 девочек от 2 месяцев до 17 лет,

27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Кличко отметил, что заболели еще 16 медиков.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Соломенском (+89), Голосеевском (+84) и Днепровском (+71) районах.

Заполненность больниц в столице

Количество больных киевлян, нуждающихся в госпитализации, не уменьшается. Сегодня в медицинских учреждениях города лечатся 1990 больных коронавирусом. Из них 39 детей.

В тяжелом состоянии находятся 504 пациента, еще 784 человека получают кислородную поддержку. К аппаратам ИВЛ подключены 22 больных.

Зато еще 401 пациент госпитализирован с подозрением на наличие заболевания и ожидает своего теста для подтверждения или опровержения диагноза.

К слову, во время брифинга Кличко заявил, что введение локдауна в столице пока не планируется. Впрочем, если Кабмин примет такое решение, то местные власти будут обязаны его выполнить.