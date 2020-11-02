Коронавирус в Киеве: за сутки болезнь обнаружили у 507 человек, еще 9 больных умерли
За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали еще 507 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в столице составляет 25 034.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в течение последних суток в больницы столицы госпитализировали еще 38 больных. Состояние других новых пациентов позволяет им лечиться в домашних условиях.
Стоит знать Локдаун в Киеве: Кличко рассказал, когда в столице могут ввести жесткий карантин
Среди новых больных:
- 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,
- 88 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,
- 25 девочек от 2 месяцев до 17 лет,
- 27 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Кличко отметил, что заболели еще 16 медиков.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Соломенском (+89), Голосеевском (+84) и Днепровском (+71) районах.
Заполненность больниц в столице
Количество больных киевлян, нуждающихся в госпитализации, не уменьшается. Сегодня в медицинских учреждениях города лечатся 1990 больных коронавирусом. Из них 39 детей.
В тяжелом состоянии находятся 504 пациента, еще 784 человека получают кислородную поддержку. К аппаратам ИВЛ подключены 22 больных.
Зато еще 401 пациент госпитализирован с подозрением на наличие заболевания и ожидает своего теста для подтверждения или опровержения диагноза.
К слову, во время брифинга Кличко заявил, что введение локдауна в столице пока не планируется. Впрочем, если Кабмин примет такое решение, то местные власти будут обязаны его выполнить.
Поделиться новостью