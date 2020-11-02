Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти.

Во время брифинга Кличко рассказал, что с каждым днем в Киеве увеличивается количество госпитализированных. По его словам, столица пытается изо всех сил удержать ситуацию, чтобы избежать введения локдауна, сообщает 24 канал.

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Вместе с тем мэр города отметил, что если Кабмин одобрит введение жесткого карантина в стране или в столице, то местные власти будут вынуждены выполнить это решение.

Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городских властей... Мы должны удержать экономику города, которая уже и так пострадала от кризиса,

– заявил Кличко.

Он отметил, что введение карантина и так нанесло удар по местному бюджету. Согласно подсчетам экономистов КГГА, до конца года столица недополучит около пяти миллиардов гривен.

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