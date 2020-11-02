Локдаун в Киеве: Кличко рассказал, когда в столице могут ввести жесткий карантин
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что эпидситуация в столице сложная, но введение жестких карантинных ограничений будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти.
Во время брифинга Кличко рассказал, что с каждым днем в Киеве увеличивается количество госпитализированных. По его словам, столица пытается изо всех сил удержать ситуацию, чтобы избежать введения локдауна, сообщает 24 канал.
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Вместе с тем мэр города отметил, что если Кабмин одобрит введение жесткого карантина в стране или в столице, то местные власти будут вынуждены выполнить это решение.
Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городских властей... Мы должны удержать экономику города, которая уже и так пострадала от кризиса,
– заявил Кличко.
Он отметил, что введение карантина и так нанесло удар по местному бюджету. Согласно подсчетам экономистов КГГА, до конца года столица недополучит около пяти миллиардов гривен.
Будет ли в Украине локдаун
- Недавно Минздрав в очередной раз изменил условия введения локдауна в стране.
- Это по меньшей мере третий раз, когда в Украине поднимают планку заболеваемости для возможного усиления карантина.
- Еще в начале октября президент и представители Минздрава заявляли, что в Украине введение локдауна не рассматривается.
- Впрочем, впоследствии Владимир Зеленский заявил, что его могут ввести при 9 тысячах больных в сутки.
- Впоследствии эта планка поднялась до 15 тысяч инфицированных, а теперь – до 20 тысяч.
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