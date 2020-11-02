За словами мера Києва Віталій кличка, епідситуація у місті складна, але введення жорстких карантинних обмежень у столиці буде крайнім заходом. Він підкреслив, що це принципова позиція міської влади.

Під час брифінгу Кличко розповів, що з кожним днем у Києві збільшується кількість госпіталізованих. З його слів, столиця намагається з усіх сил втримати ситуацію, аби уникнути введення локдауну, повідомляє 24 канал.

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Разом з тим мер міста зазначив, що якщо Кабмін схвалить введення жорсткого карантину в крані або у столиці, то місцева влада буде змушена виконати це рішення.

Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом! Це принципова позиція міської влади... Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи,

– заявив Кличко.

Він зауважив, що введення карантину і так завдало удару по місцевому бюджету. Згідно з підрахунками економістів КМДА, до кінця року столиця недоотримає близько п’яти мільярдів гривень.

Зазначимо, що нещодавно МОЗ вкотре змінило умови введення локдауну в країні. Це щонайменше втретє, коли в Україні підіймають планку захворюваності для можливого посилення карантину.

Ще на початку жовтня президент та представники МОЗ заявляли, що в Україні введення локдауну не розглядається. Втім, згодом Зеленський заявив, що його можуть ввести при 9 тисяч хворих за добу.

Пізніше ця планка піднялася до 15 тисяч інфікованих, а тепер – до 20 тисяч.