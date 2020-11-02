Вже щонайменше втретє в Україні підіймають планку, при якій планують вводити локдаун. Степанов заявив, що жорсткий карантин в країні введуть тоді, коли добовий приріст інфікованих становитиме 20 тисяч.

В ефірі телеканалу "1+1" очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що локдаун в Україні почне діяти тоді, коли в країні фіксуватимуть по 20 тисяч хворих на день. Адже, за підрахунками міністерства, при такій захворюваності всі місця в лікарнях вже будуть заповнені, повідомляє 24 канал.

До теми У Києві можуть повторно закрити метро: прогноз МОЗ

Тож у Міністерстві охорони здоров'я знову змінили умови, при яких у країні можуть ввести локдаун.

Якщо ми дійдемо до цифри 20000 за добу, ми матимемо 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними шпиталями,

– зауважив Степанов.

Зауважимо, що ще в жовтні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що введення жорсткого карантину в Україні не розглядається.

Але того ж місяця президент змінив риторику, повідомивши, що локдаун почне діяти при захворюваності 9 тисяч за добу. Втім, коли захворюваність почала наближатись до цієї поділки, цю планку підняли до 15 000 інфікованих на день.

МОЗ також ще навіть на початку жовтня виступало проти введення жорсткого локдауну. Мовляв, це вплине на економічну ситуацію в Україні. Втім, згодом у відомстві теж змінили думку.