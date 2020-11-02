Уже как минимум третий раз в Украине поднимают планку, при которой планируют вводить локдаун. Степанов заявил, что жесткий карантин в стране введут тогда, когда суточный прирост инфицированных составит 20 тысяч.

В эфире телеканала "1+1" глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что локдаун в Украине начнет действовать тогда, когда в стране будут фиксировать по 20 тысяч больных за день. Ведь, по подсчетам министерства, при такой заболеваемости места в больницах уже будут заполнены, сообщает 24 канал.

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Поэтому в Министерстве здравоохранения вновь изменили условия, при которых в стране могут ввести локдаун.

Если мы дойдем до цифры 20 тысяч за сутки, у нас будет 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями,

– сказал Степанов.

Напомним, что еще в октябре Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что введение жесткого карантина в Украине не рассматривается.

Но в тот же месяц президент изменил риторику, сообщив, что локдаун начнет действовать при заболеваемости 9 тысяч за сутки. Впрочем, когда заболеваемость начала приближаться к этой отметки, эту планку подняли до 15 тысяч инфицированных за день.

Минздрав также еще даже в начале октября выступал против введения жесткого локдауна. Мол, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Впрочем, впоследствии в ведомстве тоже изменили мнение.