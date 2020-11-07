Коронавірус у Києві: за добу виявили 854 випадків зараження
За минулу добу у столиці Україні зафіксували 854 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
На жаль, протягом минулої добу ще 11 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
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Загалом з початку епідемії у столиці України зафіксовано 852 летальних випадки. Загалом кількість виявлених хворих на коронавірус у Києві зросла до 43 229.
Хто захворів у Києві за минулу добу
- ️494 жінки віком від 18 до 84 років,
- ️323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв,
- ️17 дівчаток від 19 днів до 17 років,
- 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.
Серед нових хворих – 34 медичних працівники. До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.
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