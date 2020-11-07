За минулу добу у столиці Україні зафіксували 854 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

На жаль, протягом минулої добу ще 11 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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Загалом з початку епідемії у столиці України зафіксовано 852 летальних випадки. Загалом кількість виявлених хворих на коронавірус у Києві зросла до 43 229.

Хто захворів у Києві за минулу добу

️494 жінки віком від 18 до 84 років,

️323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв,

️17 дівчаток від 19 днів до 17 років,

20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

Серед нових хворих – 34 медичних працівники. До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.