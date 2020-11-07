За минувшие сутки в столице Украины зафиксировали 854 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

К сожалению, за прошедшие сутки еще 11 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

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В целом с начала эпидемии в столице Украины зафиксировано 852 летальных случая. Общее количество выявленных больных коронавирусом в Киеве возросло до 43 229.

Кто заболел в Киеве за минувшие сутки

️494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,

️323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,

️17 девочек от 19 дней до 17 лет,

20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

Среди новых больных – 34 медицинских работника. В больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 1 162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 142, в Дарницком — 122. И в Днепровском районе – 96 случаев.