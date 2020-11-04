Коронавірус в Києві: 856 нових інфікованих, 17 пацієнтів померли
У Києві за добу 856 людей захворіли на COVID-19, – це знову найвищий показник з початку епідемії. Кількість підтверджених випадків інфікування загалом зросла до 40 390.
Померли 17 людей. Всього коронавірус у столиці забрав життя 816 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.
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За добу 3 листопада захворіли:
- 456 жінок віком від 19 до 90 років;
- 334 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
- 34 дівчинки від 2 місяців до 17 років та 32 хлопчики від 15 днів до 16 років;
- 43 медики.
Що відомо про стан хворих
Госпіталізації потребував 71 пацієнт, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Відомо, що побороли коронавірусну хворобу ще 268 людей, всього одужали 13 421 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 132, Деснянському – 109 та в Солом'янському районі – 98 випадків.
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Коротко про епідеміологічну ситуацію в Києві
Раніше повідомляли, що київське метро знов може припинити роботу через велику кількість хворих на COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це можливо, якщо столиця потрапить в червону зону карантину.
Наразі ж Київ вже кілька тижнів поспіль залишається у помаранчевій карантинній зоні.
Епідситуація у столиці складна, але введення локдауну буде крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади.
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