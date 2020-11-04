У Київському метрополітені почнуть ретельніше контролювати дотримання маскового режиму. Багато людей нехтують правилами безпеки.

Під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада вирішила посилити контроль за дотриманням маскового режиму у громадському транспорті, повідомляє 24 канал.

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В першу чергу контроль посилять у метрополітені, адже саме там люди найбільше нехтують правилами безпеки. Мер міста наголосив, що у метро не впускатимуть пасажирів без масок.

Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть,

– заявив Віталій Кличко.

Він додав, що такі заходи необхідні, в першу чергу, для мешканців міста.

До слова, нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що якщо столиця потрапить у червону зону карантину, то робота метро може припинитись. Окрім цього, громадські маршрути, які виходять за межі Києва, теж можуть заборонити.