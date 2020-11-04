У метро Києва посилили контроль за дотриманням маскового режиму: що зміниться
У Київському метрополітені почнуть ретельніше контролювати дотримання маскового режиму. Багато людей нехтують правилами безпеки.
Під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада вирішила посилити контроль за дотриманням маскового режиму у громадському транспорті, повідомляє 24 канал.
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В першу чергу контроль посилять у метрополітені, адже саме там люди найбільше нехтують правилами безпеки. Мер міста наголосив, що у метро не впускатимуть пасажирів без масок.
Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть,
– заявив Віталій Кличко.
Він додав, що такі заходи необхідні, в першу чергу, для мешканців міста.
До слова, нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що якщо столиця потрапить у червону зону карантину, то робота метро може припинитись. Окрім цього, громадські маршрути, які виходять за межі Києва, теж можуть заборонити.
Коронавірус у Києві: коротко
- За минулу добу у Києві зареєстрували 856 нових хворих на коронавірус.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 71 пацієнта.
- Ще 17 хворих померли, натомість 268 людей виписали.
- Від початку 2020 року у Києві зареєстрували 40 390 хворих на COVID-19. З них 816 померли, але 13 421 вдалося подолати хворобу.
- У Києві складна епідеміологічна ситуація, але введення локдауну буде крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади.
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