В Киевском метрополитене начнут тщательнее контролировать соблюдение масочного режима. Многие люди пренебрегают правилами безопасности.

Во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщает 24 канал.

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В первую очередь контроль усилят в метрополитене, ведь именно там люди больше всего пренебрегают правилами безопасности. Мэр города отметил, что в метро не будут пускать пассажиров без масок.

Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль. И без масок в метро пассажиров не будут впускать,

– заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что такие меры необходимы, в первую очередь, для жителей города.

К слову, недавно главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что если столица попадет в красную зону карантина, то работа метро может остановиться. Кроме этого, общественные маршруты, которые выходят за пределы Киева, тоже могут запретить.