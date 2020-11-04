В Киеве за сутки 856 человек заболели COVID-19 – это опять самый высокий показатель с начала эпидемии. Число подтвержденных случаев инфицирования в целом выросла до 40 390.

Умерли 17 человек. Всего коронавирус в столице унес жизни 816 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

Читайте также Кличко сообщил, что выздоровел от коронавируса

За сутки 3 ноября заболели:

456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;

334 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

34 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 15 дней до 16 лет;

43 медика.

Что известно о состоянии больных

В госпитализации нуждался 71 пациент, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Известно, что побороли коронавирусную болезнь еще 268 человек, всего выздоровели 13421 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев.

К теме В метро Киева усилили контроль за соблюдением масочного режима: что изменится

Коротко об эпидемиологической ситуации в Киеве

Ранее сообщалось, что киевское метро вновь может прекратить работу из-за обилия больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это возможно, если столица попадет в красную зону карантина.

Киев уже несколько недель подряд остается в оранжевой карантинной зоне.

Эпидситуация в столице сложная, но введение локдауна будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти.