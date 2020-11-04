Коронавирус в Киеве: 856 новых инфицированных, 17 пациентов умерли
В Киеве за сутки 856 человек заболели COVID-19 – это опять самый высокий показатель с начала эпидемии. Число подтвержденных случаев инфицирования в целом выросла до 40 390.
Умерли 17 человек. Всего коронавирус в столице унес жизни 816 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.
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За сутки 3 ноября заболели:
- 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 334 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 34 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 15 дней до 16 лет;
- 43 медика.
Что известно о состоянии больных
В госпитализации нуждался 71 пациент, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Известно, что побороли коронавирусную болезнь еще 268 человек, всего выздоровели 13421 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев.
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Коротко об эпидемиологической ситуации в Киеве
Ранее сообщалось, что киевское метро вновь может прекратить работу из-за обилия больных COVID-19. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это возможно, если столица попадет в красную зону карантина.
Киев уже несколько недель подряд остается в оранжевой карантинной зоне.
Эпидситуация в столице сложная, но введение локдауна будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти.
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