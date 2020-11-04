Мэр Киева Виталий Кличко победил коронавирус COVID-19. Следовательно, городской голова возвращается к активной работе.

Во время брифинга Виталий Кличко сообщил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает 24 канал.

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Наличие болезни у Кличко подтвердили еще 24 октября. После получения положительного ПЦР-теста, мэр города сразу пошел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.

Кличко рассказал, что пытался беречь свое здоровье, но работа мэра во время пандемии состоит из постоянного риска.

Кроме того, что мэр общается с большим количеством людей, Кличко еще и лично инспектировал столичные больницы, в том числе инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19.

Но уже 4 ноября он проводил брифинг НЕ из дома, а со своего рабочего места.

Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую я себя хорошо,

– сообщил Кличко.

Коронавирус в Киеве: коротко