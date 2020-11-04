Кличко сообщил, что выздоровел от коронавируса
Мэр Киева Виталий Кличко победил коронавирус COVID-19. Следовательно, городской голова возвращается к активной работе.
Во время брифинга Виталий Кличко сообщил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сообщает 24 канал.
К теме Кернес жив, умирать не собирается, – спикер мэрии Харькова
Наличие болезни у Кличко подтвердили еще 24 октября. После получения положительного ПЦР-теста, мэр города сразу пошел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.
Кличко рассказал, что пытался беречь свое здоровье, но работа мэра во время пандемии состоит из постоянного риска.
Кроме того, что мэр общается с большим количеством людей, Кличко еще и лично инспектировал столичные больницы, в том числе инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19.
Но уже 4 ноября он проводил брифинг НЕ из дома, а со своего рабочего места.
Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую я себя хорошо,
– сообщил Кличко.
Коронавирус в Киеве: коротко
- За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 856 новых больных коронавирусом. Еще 17 пациентов умерли, зато 268 человек выписали.
- За этот же период в больницы госпитализировали 71 пациента.
- С начала пандемии в Киеве обнаружили 40 390 инфицированных COVID-19. Из них 816 человек умерли, а еще 13 421 пациент выздоровел.
- Эпидситуация в столице сложная, но введение локдауна будет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти.
Поделиться новостью