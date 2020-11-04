Мер Києва Віталій Кличко подолав коронавірус COVID-19. Відтак, міський голова повертається до активної роботи.

Під час брифінгу Віталій Кличко повідомив, що отримав негативний результат ПЛР-тесту на виявлення коронавірусної інфекції, повідомляє 24 канал.

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Наявність хвороби у Кличка підтвердили ще 24 жовтня. Після отримання позитивного ПЛР-тесту, мер міста одразу пішов на самоізоляцію і продовжував працювати дистанційно.

Кличко розповідав, що намагався берегти своє здоров'я, але робота мера під час пандемії складається з постійного ризику.

Окрім того, що міський голова спілкується з великою кількістю людей, Кличко ще й особисто інспектував лікарні столиці, зокрема й інфекційні відділення, де лікуються хворі на COVID-19.

Але вже 4 листопада він проводив брифінг не з дому, а зі свого робочого місця.

Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюсь я добре,

– повідомив Кличко.

Коронавірус у Києві: коротко