Кличко повідомив, що одужав від коронавірусу
Мер Києва Віталій Кличко подолав коронавірус COVID-19. Відтак, міський голова повертається до активної роботи.
Під час брифінгу Віталій Кличко повідомив, що отримав негативний результат ПЛР-тесту на виявлення коронавірусної інфекції, повідомляє 24 канал.
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Наявність хвороби у Кличка підтвердили ще 24 жовтня. Після отримання позитивного ПЛР-тесту, мер міста одразу пішов на самоізоляцію і продовжував працювати дистанційно.
Кличко розповідав, що намагався берегти своє здоров'я, але робота мера під час пандемії складається з постійного ризику.
Окрім того, що міський голова спілкується з великою кількістю людей, Кличко ще й особисто інспектував лікарні столиці, зокрема й інфекційні відділення, де лікуються хворі на COVID-19.
Але вже 4 листопада він проводив брифінг не з дому, а зі свого робочого місця.
Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус – негативний. І почуваюсь я добре,
– повідомив Кличко.
Коронавірус у Києві: коротко
- За минулу добу у Києві виявили 856 нових хворих на коронавірус. Ще 17 пацієнтів померли, натомість 268 людей виписали.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 71 пацієнта.
- Від початку пандемії у Києві виявили 40 390 інфікованих COVID-19. З них 816 людей померли, а ще 13 421 пацієнт одужав.
- Епідситуація у столиці складна, але введення локдауну буде крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади.
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