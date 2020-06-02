Коронавірус в Іспанії: вперше з початку пандемії за добу не померла жодна людина
Пандемія коронавірусу в Іспанії пішла на спад. Вперше від початку спалаху хвороби у країні не зафіксували жодної смерті, а заражених – найменше за весь час.
Загалом від COVID-19 в Іспанії померли 21 тисяча 127 людей, повідомляє El Mundo.
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Лише 71 людина захворіла на коронавірус за добу, що є найменшою кількістю заражень від 5 березня.
Упродовж минулого тижня померло 35 людей. Водночас щоденна смертність почала значно знижуватися у другій половині травня.
Станом на 2 червня в Іспанії відомо про 239 тисяч 638 випадків COVID-19
Коронавірус в Іспанії: що відомо
- Уряд Іспанії переглянув в бік зменшення число загиблих від коронавірусу в країні майже на 2000 осіб.
- Влада хоче продовжити надзвичайний стан до 21 червня, вже востаннє.
- Послаблювати карантин почали з 25 травня. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.
- Водночас пересування в межах країни й надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня.