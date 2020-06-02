Пандемия коронавируса в Испании пошла на спад. Впервые с начала вспышки болезни в стране не зафиксировали ни одной смерти, а зараженных – наименьше за все время.

Всего от COVID-19 в Испании умерли 21 тысяча 127 человек, сообщает El Mundo.

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Только 71 человек заболел коронавирус за сутки, что является наименьшим количеством заражений с 5 марта.

В течение прошлой недели умерли 35 человек. В то же время ежедневная смертность начала значительно снижаться во второй половине мая.

По состоянию на 2 июня в Испании известно о 239 тысячах 638 случаях COVID-19.

Коронавирус в Испании: что известно