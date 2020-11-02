Коронавірус в Україні набуває все більш загрозливих форм. Кількість випадків хвороби не зменшується, а потроху зростає. Водночас підготовленість лікарень в Україні незадовільна, адже бракує засобів, які можуть врятувати життя людей.

Завдяки волонтерам і спонсорам від квітня Чернівецька обласна клінічна лікарня забезпечена засобами захисту і з цим немає проблем. Але є проблема з забезпеченням засобів допомоги пацієнтам. Про це в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

До слова Коронавірус в Україні: зареєстрували більш ніж 400 тисяч хворих

"Це кричуща проблема, яка існує від початку весни і не розв'язується до сьогодні, 8-й місяць пандемії – це страшно", – пояснила вона.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні "Якщо говорити юридичними термінами і офіційними даними, які подає керівництво, то заповненість в нас не на 100%. Але коли 1 черговий лікар, який має допомогти пацієнтам і вести прийом, і 86 пацієнтів в одному корпусі, то тут не можна говорити про відсотки. Також в нас зараз вік захворюваності набагато молодший, ніж був на весні. Зараз ми маємо і летальні випадки у людей 30 – 34 роки, в реанімаціях дуже багато пацієнтів від 40 до 47 років"

Як багато хворих серед медиків

"Є хворі медики, на сьогодні ми фіксуємо повторне інфікування, які хворіли ще на весні. Коли ми говорили, що повторне інфікування проходять набагато легше, то це не так. У нас є летальні випадки серед медиків. На жаль, з цим дуже важко, бо це зменшує медичний ресурс. В нас мало хто звільнився, але медики не хочуть йти працювати в червону зону, бо розуміють, що ніяк не захищені державою, а втрачати своє життя і здоров'я ніхто не хоче", – сказала Ольга Кобевко.

Довідка. Cтаном на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Чернівецькій області становить 22 485.

За її словами, в області в середньому за добу фіксують від 4 до 7 летальних випадків. Однак проблема в тому, що це люди працездатного віку.