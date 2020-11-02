Умирают молодые люди, – врач о жуткой ситуации с COVID-19 в Черновцах
Коронавирус в Украине приобретает все более угрожающие формы. Количество случаев болезни не уменьшается, а понемногу растет. В то же время подготовленность больниц в Украине неудовлетворительная, ведь не хватает средств, которые могут спасти жизни людей.
Благодаря волонтерам и спонсорам с апреля Черновицкая областная клиническая больница обеспечена средствами защиты и с этим нет проблем. Но есть проблема с обеспечением средств помощи пациентам. Об этом в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.
К слову Коронавирус в Украине: зарегистрировали более чем 400 тысяч больных
"Это вопиющая проблема, которая существует с начала весны и не решается до сих пор, 8-й месяц пандемии – это страшно", – пояснила она.
Как много больных среди медиков
"Есть больные медики, сегодня мы фиксируем повторное инфицирование, которые болели еще весной. Когда мы говорили, что повторное инфицирование проходит гораздо легче, то это не так. У нас есть летальные случаи среди медиков. К сожалению, с этим очень трудно, потому что это уменьшает медицинский ресурс. У нас мало кто уволился, но медики не хотят идти работать в красную зону, потому что понимают, что никак не защищены государством, а терять свою жизнь и здоровье никто не хочет", – сказала Ольга Кобевко.
По ее словам, в области в среднем за сутки фиксируют от 4 до 7 летальных случаев. Однако проблема в том, что это люди трудоспособного возраста.
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