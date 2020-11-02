Коронавирус в Украине приобретает все более угрожающие формы. Количество случаев болезни не уменьшается, а понемногу растет. В то же время подготовленность больниц в Украине неудовлетворительная, ведь не хватает средств, которые могут спасти жизни людей.

Благодаря волонтерам и спонсорам с апреля Черновицкая областная клиническая больница обеспечена средствами защиты и с этим нет проблем. Но есть проблема с обеспечением средств помощи пациентам. Об этом в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

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"Это вопиющая проблема, которая существует с начала весны и не решается до сих пор, 8-й месяц пандемии – это страшно", – пояснила она.

Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы "Если говорить юридическими терминами и официальными данными, которые подает руководство, то заполненность у нас не на 100%. Но когда 1 дежурный врач, который должен помочь пациентам и вести прием, и 86 пациентов в одном корпусе, то нельзя говорить о процентах. Также у нас сейчас возраст заболеваемости намного моложе, чем был весной. Сейчас мы имеем и летальные случаи у людей 30 – 34 лет, в реанимации очень много пациентов от 40 до 47 лет"

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"Есть больные медики, сегодня мы фиксируем повторное инфицирование, которые болели еще весной. Когда мы говорили, что повторное инфицирование проходит гораздо легче, то это не так. У нас есть летальные случаи среди медиков. К сожалению, с этим очень трудно, потому что это уменьшает медицинский ресурс. У нас мало кто уволился, но медики не хотят идти работать в красную зону, потому что понимают, что никак не защищены государством, а терять свою жизнь и здоровье никто не хочет", – сказала Ольга Кобевко.

Справка. По состоянию на 2 ноября общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Черновицкой области составляет 22 485.

По ее словам, в области в среднем за сутки фиксируют от 4 до 7 летальных случаев. Однако проблема в том, что это люди трудоспособного возраста.