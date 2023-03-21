Американський президент Джо Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу. Він вже підписав відповідний закон.

За словами Байдена, його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження COVID-19. Нагадаємо, що найдавніші випадки коронавірусної інфекції було виявлено у Франції 16 століття.

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Байден дозволив розсекретити інформацію про походження COVID-19

Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби,

– заявив президент США.

За словами американського лідера, у 2021 році він доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19. Ця робота триває й нині.

Байден зауважив, що потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.

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