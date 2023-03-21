Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу
Джерело:Білий дім
Американський президент Джо Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу. Він вже підписав відповідний закон.
За словами Байдена, його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження COVID-19. Нагадаємо, що найдавніші випадки коронавірусної інфекції було виявлено у Франції 16 століття.
До теми Нові дані про походження коронавірусу: в ланцюгу з'явилася інша тварина
Байден дозволив розсекретити інформацію про походження COVID-19
Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби,
– заявив президент США.
За словами американського лідера, у 2021 році він доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19. Ця робота триває й нині.
Байден зауважив, що потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.
Коронавірус у світі: останні новини
- Нещодавно генетичний матеріал, зібраний на китайському ринку неподалік від місця, де були виявлені перші випадки зараження людей COVID-19, показує, що ДНК єнотовидного собаки поєдналася з вірусом.
- Американські дослідники розробили перспективну універсальну вакцину від будь-якого штаму коронавірусу SARS-CoV-2. Вона захистила ГМО-мишей від тяжкого перебігу хвороби та смерті.
- До речі, вже у шістьох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон Кракен. Випадки інфікування діагностували на Львівщині та Черкащині.
- Заувжимо, що XBB.1.5 вперше виявили в США в жовтні 2022 року. З того часу він неухильно поширювався, і зараз його діагностували більш ніж у 50 країнах.