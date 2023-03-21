По словам Байдена, его администрация по-прежнему будет просматривать всю засекреченную информацию, касающуюся происхождения COVID-19. Напомним, что древнейшие случаи коронавирусной инфекции были обнаружены во Франции 16 века.

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Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении COVID-19

Я разделяю намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни,

– заявил президент США.

По словам американского лидера, в 2021 году он поручил Разведывательному ведомству использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19. Эта работа продолжается и сейчас.

Байден отметил, что нужно докопаться до сути происхождения коронавируса, чтобы помочь лучше предотвращать будущие пандемии.

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