Новые случаи Кракена

Об этом сообщила заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС Ирина Демчишина.

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Секвенирование (метод определения) подтвердило вариант Omicron XBB.1.5 еще в двух областях страны – Черкасской и Львовской,

– рассказала Демчишина.

По ее словам, этот подвид коронавирусного штамма переносится пациентами легче, однако способен быстрее передаваться. Для защиты нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. А если чувствуете симптомы ОРВИ, то одевайте маску и изолируйте как можно скорее.

Ранее Кракен был зафиксирован в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

Что известно о подвиде Кракен

XBB.1.5 впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года. С тех пор он неуклонно распространялся и сейчас его диагностировали более чем в 50 странах.

Потенциал XBB.1.5 предотвратить другие подварианты и взять больший кусок инфекционного пирога, вероятно, обусловлен его способностью избегать частей иммунной системы, защищающих нас от заражения. Это связано со специфической мутацией, которая может помочь ему лучше проникать в клетки человека.

Хорошая новость заключается в том, что симптомы и тяжесть заболевания для людей, инфицированных XBB.1.5, не отличаются от его предшественников, а возможно даже более легкие.