За словами Байдена, його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження COVID-19. Нагадаємо, що найдавніші випадки коронавірусної інфекції було виявлено у Франції 16 століття.
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Байден дозволив розсекретити інформацію про походження COVID-19
Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби,
– заявив президент США.
За словами американського лідера, у 2021 році він доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19. Ця робота триває й нині.
Байден зауважив, що потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.
Коронавірус у світі: останні новини
- Нещодавно генетичний матеріал, зібраний на китайському ринку неподалік від місця, де були виявлені перші випадки зараження людей COVID-19, показує, що ДНК єнотовидного собаки поєдналася з вірусом.
- Американські дослідники розробили перспективну універсальну вакцину від будь-якого штаму коронавірусу SARS-CoV-2. Вона захистила ГМО-мишей від тяжкого перебігу хвороби та смерті.
- До речі, вже у шістьох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон Кракен. Випадки інфікування діагностували на Львівщині та Черкащині.
- Заувжимо, що XBB.1.5 вперше виявили в США в жовтні 2022 року. З того часу він неухильно поширювався, і зараз його діагностували більш ніж у 50 країнах.