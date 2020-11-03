У столиці найбільша кількість хворих за час пандемії, 789 випадків інфікування зареєстрували столичні лабораторії за добу. Померли 12 хворих.

Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.

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Скільки киян захворіли впродовж доби:

465 жінок віком від 18 до 85 років

270 чоловіків віком від 19 до 91 року

24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 229 людей. Всього коронавірус подолали 13 153 мешканці Києва.

Географічне поширення інфекції

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 158, в Солом‘янському – 120 та 115 випадків – у Дніпровському районі.

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Статистика поширення коронавірусу в Києві / Фото kyivcity.gov.ua