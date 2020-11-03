У Києві новий рекорд інфікованих коронавірусом, 12 людей померли
У столиці найбільша кількість хворих за час пандемії, 789 випадків інфікування зареєстрували столичні лабораторії за добу. Померли 12 хворих.
Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.
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Скільки киян захворіли впродовж доби:
- 465 жінок віком від 18 до 85 років
- 270 чоловіків віком від 19 до 91 року
- 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 229 людей. Всього коронавірус подолали 13 153 мешканці Києва.
Географічне поширення інфекції
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 158, в Солом‘янському – 120 та 115 випадків – у Дніпровському районі.
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Статистика поширення коронавірусу в Києві / Фото kyivcity.gov.ua
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